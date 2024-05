Nestor: majanduslangus oli nähtamatu ja nähtamatu tuleb ka majandustõus

Nestori hinnangul on Eesti majanduslangus olnud nähtamatu - majandus küll langes kaks aastat, kuid töökohad on alles ja keskmine palk on tõusnud 11 protsenti.

Nüüd on Nestori sõnul Eesti majandusel jalad n-ö põhjas ja olukord läheb juba vaikselt paremaks, ehkki mingit nähtavat hüpet oodata pole.

"Tõus saab olema sama nähtamatu kui oli langus. Hüppelist kasvu ja buumi tulemas ei ole," sõnas ta.

Nestor rääkis ka maamaksutõusust. Valitsus kiitis heaks maamaksuseaduse muudatused - plaanis on kaotada kodualuse maa maksuvabastus ja lubada kohalikel omavalitsustel maamaksu tõsta kuni 100 protsenti.

Nestor ütles, et ta ei usu, et omavalitsused nii järsku maksutõusu teevad.

"Kohalikke omavalitsusi juhivad poliitikud, kes tahavad saada tagasivalitud. Jah, sul on võimalik maamaksu tõusuga oma eelarvet täita, aga sul on võimalus sellega ka valijad välja vihastada. Seega on omavalitsusjuhid kahvlis - riik andis justkui võimaluse, aga teisalt on see su enda valija kallale minek."

Seetõttu ei usu Nestor, et maamaksu järsult tõstetakse.

"Arvan, et esialgu jäävad muutused tagasihoidlikuks. See ei tundu mõistlik viis minna vastu järgmistele valimistele ühel poliitikul," nentis ta.