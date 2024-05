Hartman saatis niinimetatud Robin Hoodi eelnõu valitsusse

Viimase 20 aastaga on elanike arv väljaspool Harjumaad ja Tartumaad vähenenud ligi 20 protsenti ning vähemaks on jäänud just lapsi ja tööealisi, samas on aga kasvanud üle 65-aastaste arv. Regionaalset ebavõrdsust suurendab ka suhtelises vaesuses elavate inimeste osakaal.

Valitsuse tegevusprogramm näeb ette kohalike omavalitsuste (KOV) tulubaasi tasakaalustamist, et vältida valglinnastumise ja piirkondliku mahajäämuse halba mõju.

Nüüd on tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu valmis ja Hartman soovib, et see võetaks juba neljapäevase valitsuse istungi päevakorda, sest eelnõu on kiireloomuline – muudatusi soovitakse jõustada juba tuleva aasta 1. jaanuarist.

Eelnõu kohaselt muudetakse kohalike omavalitsuste üksustele tulumaksu eraldamise põhimõtteid nii, et 2025.-2027. aastal suurendatakse järk-järgult seda osa, mis kohaliku elaniku riiklikult pensionilt omavalitsusele makstakse, 2,5 protsendi juurest 10,23 protsendini. Sel viisil saavad KOV-id, kus on eakate osakaal kõrge, kiirema tulumaksulaekumise kasvu, aga samas aeglustub kasv KOV-ides, kus on kõrgem tööealiste osakaal ja palgatase.

Riigieelarve sellest ei muutu ja KOV-ide tulubaas samuti mitte.

Eesti linnade ja valdade liit teatas eelnõu kooskõlastusringil antud tagasisides, et ehkki KOV-ide maksusüsteem on üks tähtsamaid regionaalpoliitika elluviimise instrumente, ei tohiks nii tähtsat reformi teha kiirustades ja majanduslanguse ajal. Liit soovis, et muudatustele eelneks põhjalik mõjuanalüüs ning ei lõhutaks olemasolevat tulubaasisüsteemi.

"Olukorras, kus kõik omavalitsused on alarahastatud, ei ole ühtedelt teistele ümber jaotamise poliitika jätkusuutlik lahendus. Pikemas ajahorisondis vähendab see kõikide omavalitsuste toimetulekut ja võimekust pakkuda kvaliteetseid teenuseid," leidis linnade ja valdade liit.

Samuti teatas liit, et muudatuste eesmärk vähendada regionaalset mahajäämust on üllas, kuid tulubaasi eelduslikult kaotavatel omavalitsustel pole õiguskindlust ega selgust, kas kompensatsioon, mida eelnõu seletuskiri mainib, selliselt ka realiseerub.

Nimelt näeb eelnõu ette, et kompensatsioon ei jää selle seaduse reguleerimisalasse, vaid nähakse eraldi ette. Muudatuse selgitus ei ole liidu hinnangul piisavalt selge. Siiski kooskõlastas liit eelnõu.

Regionaalministeerium selgitas liidule, et tulumaksu vähenemise kompensatsioon eraldatakse riigieelarvest tasandusfondi eraldisena ning selle suurus ja jaotusvalem saavad olema iga-aastases riigieelarve seaduses. Ministeerium märkis, et varem on sarnaselt toimitud näiteks keskkonnatasude muudatuste puhul.