Arenguseire Keskus: omavalitsuste teenuste parandamine nõuab lisatulusid

Mõttekoja Arenguseire Keskus analüüs näitab, et Eesti omavalitsuste pakutavate avalike teenuste taset ja kättesaadavust parandaks nende tulude suurendamine, kuid tavapärasest iga-aastasest tulude kasvust selleks ei piisa. Vajalik on leida lisatulusid, teha põhimõttelisi uuendusi või vähendada omavalitsuste kohustusi.

Värske analüüs näitab, et omavalitsuste tulu- ja teenustaseme vahel on tugev seos, tõdes keskuse ekspert Märt Masso. "Kui omavalitsuse tulu elaniku kohta kasvab 10 protsenti, paraneb teenustase ligikaudu neli protsenti. Samas tähendab see, et teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse tõstmiseks on vaja reaalseid lisatulude allikaid – olgu selleks suurem osa tulumaksust või kohalike maksude tõus," ütles Masso pressiteate vahendusel.

Keskuse teatel jäi 2023. aasta andmetel omavalitsuste teenustase 18 valdkonnas 9-pallisel skaalal vahemikku 1,8 kuni 5,87 ehk keskmine tase on kõigest 4,02. Kõrgem teenustase on rikkamates omavalitsustes ehk valdavalt seotud suurema tuluga elaniku kohta.

Analüüsi kohaselt ei ole varasematele aastatele sarnane tulude kasv piisav teenustaseme märgatavaks parandamiseks – seda enam, et omavalitsused kasutavad oma ressursse juba praegu tõhusalt. Arenguseire Keskuse prognoosi kohaselt kasvavad omavalitsuste tulud järgmise kahe-kolme aastaga kümnendiku võrra, kuid arvestades omavalitsuste kasvanud laenukohustusi, siis selline kasvutempo vaid süvendab omavalitsuste rahalisi raskusi.

Teenuste taseme tõstmiseks nelja protsendi võrra oleks vaja suurendada omavalitsuste tulumaksutulu ligikaudu 1,2 korda, näiteks suurendades nende osa füüsilise isiku tulumaksust seniselt 71 protsendilt 83 protsendini. Alternatiivina annaks sama tulemuse kohalike maksude tulu ligi viiekordne kasv.

"Omavalitsuste rahastamise tulevik vajab selgeid valikuid. Kas suurendada omavalitsuste osa olemasolevatest maksutuludest või anda omavalitsustele rohkem võimalusi ise makse kehtestada. Mõlemal juhul tuleb arvestada maksukoormuse mõjuga nii elanikele kui ka ettevõtlusele," sõnas Masso. Ta lisas, et optimistlikuma noodina saab panuseid teha ka innovatsioonile, mille tulemusel iga lisandunud euro tõstaks teenustaset rohkem kui seni.

Arenguseire Keskus toob samuti välja, et omavalitsuste teenustaseme ja rahastuse vahelise seose mõistmine on üha olulisem. Avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine eeldab aga riigilt strateegilist valikut: kas suurendada omavalitsuste tulubaasi, et tagada parem rahastamine olemasolevatele ülesannetele või vähendada omavalitsuste ülesannete mahtu, keskendudes seejuures teenuste kvaliteedi tõstmisele alles jäävates valdkondades.

Analüüsi tulemusi on kajastatud Arenguseire Keskuse lühiraportis "Väljavaated omavalitsuste tulubaasi tugevdamiseks ja teenuste arendamiseks", mis on osa Arenguseire Keskuse uurimissuunast "Kohalike avalike teenuste aeg-ruumilise kättesaadavuse tulevik". Uurimissuuna eesmärgiks on kaardistada, milline on avalike teenuste kättesaadavus praegu ja tulevikus ning millised võiksid olla teenuste osutamise sobivaimad tulevikumudelid.

Arenguseire Keskus on Riigikogu juures tegutsev ühiskonna ja majanduse tulevikuarenguid analüüsiv mõttekoda. Keskus viib läbi erinevatel teemadel uurimisprojekte, mille eesmärk on ühiskonna pikaajaliste arengute analüüsimine ning uute trendide ja arengusuundade avastamine.