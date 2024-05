Läti TV jätab ära kavandatud venekeelsed EP valimisdebatid

Läti Televisiooni (LTV) peatoimetaja Sigita Roke otsustas pärast toimetuskolleegiumiga konsulteerimist jätta ära Euroopa Parlamendi valimiste eelse venekeelse debati, mida pidi üle kantama avalik-õigusliku meedia venekeelses portaalis Rus.LSM.lv. Plaan venekeelsete debattide korraldamiseks oli pälvinud Läti poliitikute seas kriitikat ning mitu parteid teatas, et ei kavatse venekeelsetes debattide osaleda.

"Olles teadlik, et LTV ajakirjanikud tegutsesid puhta südametunnistusega ning soovisid kaitsta oma toimetuse sõltumatust ja autonoomiat, reageeris LTV ametiasutuste ja poliitikute avaldustele. Kuulanud ära avalike gruppide seisukohad ja ekspertide argumendid, hinnanud oma sisearuteludes ümber olukorra ja debati korraldamise praktilised küljed, otsustasime venekeelse debati europarlamendi saadikukandidaatidega ära jätta," seisis LTV peatoimetaja kolmapäeval tehtud avalduses.

Roke selgitas, et LTV koostas oma plaanid Euroopa Parlamendi valimiste kajastamiseks juba aasta alguses ja soovis teha nii, et kajastus jõuaks võimalikult laia auditooriumini.

"Erinevatele ühiskonnagruppidele usaldusväärse ja mitmekülgse info pakkumiseks valimiste kohta otsustati korraldada debatte parteide esindajatega, mida juhivad ajakirjanikud, mitte ainult läti, vaid ka vene keeles, kuna Rus.LSM.lv on osa LTV sisuloojate meeskonnast ja väga tõhus kanal vähemuse sihtrühmani jõudmisel," lisas ta. "Peame siiski tunnistama, et sisu kavandamisel ei näinud me ette reaktsioone, mis tekivad enne neid valimisi," tõdes Roke.

Samas rõhutas Roke, et tema positsioon LTV peatoimetajana ei ole muutunud: "Avalik-õiguslik meedia ei ole ega tohiks olla poliitiliste jõudude või ametnike vahend oma eesmärkide saavutamiseks."

Rus.LSM.lv oli kavandanud europarlamendi valimisdebattide ülekandmise vene keeles, kuid osalejatel oleks jäänud võimalus rääkida läti keeles, millele oleks tagatud sünkroontõlge.

Venekeelsele debatile avaldasid aga oma vastuseisu mitmed prominentsed avaliku elu tegelased ning mõned poliitikud kutsusid oma valimiskampaania raames seda ära jätma. Mitu parteid teatas ka, et nende kandidaadid sellistel debattidel ei osale.

Läti Televisiooni toimetus tegi ka eelmisel nädalal avalduse, milles leidis, et plaanitud venekeelse valimiseelse debati ärajätmiseks pole alust. LTV pidas venekeelse debati pidamise vastaseid üleskutseid sihipäraseks tegevuseks mitte ainult toimetuse otsuste mõjutamiseks, vaid ka avalikkuse usalduse õõnestamiseks avalik-õigusliku ringhäälingu vastu.