Lätis on osa erakondi venekeelsete valimisdebattide vastu

Läti televisioon (LTV) kutsus eelmisel nädalal riigi poliitikuid üles hoiduma sekkumast toimetuse töösse, kuna on saanud kriitikat selle eest, et korraldab Euroopa Parlamendi valimiste eel oma venekeelsel veebiplatvormil Rus.LSM.lv venekeelseid debatte.

"On lubamatu, et avalik-õiguslikust meediast tehakse valimiste eel vähemustele toodetud sisu pärast riigireetur. Läti televisioon järgib oma tegevuses põhiseaduses ja teistes õigusaktides kehtestatud norme ning täidab talle kui avalik-õiguslikule meediale usaldatud ülesandeid parimate kavatsuste kohaselt," seisab LTV avalduses.

Platvormil Rus.LSM.lv korraldatavates debattides oleks võimalik osaleda ka läti keeles, sel juhul tõlgiks osaleja jutu sünkroontõlk vene keelde.

Läti avalik-õiguslik uudisteportaal LSM.lv viitas, et mitu Läti poliitikut on oma valimiskampaania raames avaldanud survet vähemustele mõeldud platvormil Rus.LSM.lv toimuvate debattide ära jätmiseks. Mõned parteid on ka teatanud, et ei kavatse venekeelsetesse debattidesse oma esindajaid saata.

Nii avaldas venekeelsete debattide pidamise vastu protesti peaminister Evika Silina partei Uus Ühtsus.

"Venekeelne valimisdebatt annab sellele võõrkeelele, mis ei kuulu EL-i liikmesriikide ametlike keelte hulka, eristaatuse ja tähtsuse, mis läheb vastuollu riikliku keelepoliitika suunistega," teatas erakond oma avalduses. "Seimis eelmisel aastal vastu võetud valimiskampaania seaduse muudatused tugevdavad riigikeele rolli, keelates venekeelse kampaania ning on suunatud Lätis elavate Euroopa Liidu kodanike täielikule osalemisele valimiskampaanias. Selline lähenemine peaks olema valimiseelse kampaaniaperioodi kogu suhtluse läbiv eesmärk," seisab Uue Ühtsuse avalduses.

Uus Ühtsus märkis, et Euroopa Parlamendi valimistel saavad kandideerida ja hääletada ainult Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud. Iga riigi kodakondsus eeldab riigikeele oskust, mis tagab suutlikkuse ühiskonda ja ühisesse inforuumi sulanduda.

Uus Ühtsus täpsustas hiljem siiski, et osaleb debattides, kui tema esindajad saavad rääkida läti keeles koos venekeelse tõlkega.

Samuti teatas opositsiooniline Rahvuslik liit (NA) oma avalduses, et peab vastuvõetamatuks eurovalimiste debati korraldamist vene keeles ega osale sellel ning kutsub ka teisi erakondi neid blokeerima. "NA kaitseb riigikeele staatust igal võimalikul viisil, sealhulgas seadusemuudatuste esitamisega," seisis erakonna avalduses.

Ka Ühendnimekiri teatas, et osaleb vaid lätikeelses debatis, selgub partei esindaja Reinis Poznaksi postitusest sotsiaalmeediaplatvormil X (endine Twitter).

Läti ringhääling ei nõustus poliitikute kriitikaga

Läti TV teatas oma avalduses, et on kategooriliselt vastu väidetele nagu tähendaks portaalis Rus.LSM.lv korraldatud valimiseelsed debatid võõrkeele motiveerimata kasutamist. LTV toodab sisu vastavalt avalik-õigusliku elektroonilise massimeedia nõukogu (SEPLP) kinnitatud avalikule tellimusele, mis näeb ette, et portaali Rus.LSM.lv kaks kõige olulisemat tegevussuunda 2024. aastal on kajastada Läti vähemusrahvuste jaoks riikliku ja rahvusvahelise tähtsusega sündmusi ning samuti Euroopa Parlamendi valimisi, märkis LTV.

"Praegu, kui Venemaa peab Ukrainas täiemahulist sõda ja Lätit ähvardab hübriidsõja oht, on eriti oluline pakkuda erinevatele ühiskonnagruppidele Euroopa Parlamendi valimiste kohta objektiivset, usaldusväärset ja kvaliteetset sisu," selgitas LTV.

"Väide, et venekeelne valimiseelne debatt annab erilise koha ja tähtsuse vene keele kasutamisele ja staatusele Lätis, on absurdne. Läti Televisiooni eesmärk on üleriigiliselt edastada infot olulise sündmuse - Euroopa Parlamendi valimiste - kohta eri keeltes, edendada ligipääsetavust ja kodanikuosalust, aidates Läti rahval teha valimistel teadlikku valikut," seisab LTV teates.

Läti rahvusringhäälingu portaalis LSM.lv on ka vene ja inglise keeles interaktiivsed valimiskompassid enda vaadetele kõige paremini vastava kandidaadi või erakonna leidmiseks.