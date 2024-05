Oidsalu: Narva poide vargus oli Venemaa tavapärane trollimine

Venemaa piirivalve poolt Narva jõelt laevateed tähistavate poide varastamine on tavapärane trollimine piiril, mida ei saa võrrelda tõsiduselt näiteks piirilt röövitud kaitsepolitseiniku Eston Kohveri juhtumiga, rääkis ETV hommikusaates "Terevisioon" julgeolekuekspert Meelis Oidsalu.

"See oli üks trollimise operatsioon," ütles Oidsalu. "Vene jõustruktuurides on harjutud varastama, nüüd siis varastati teise riigi vara."

Oidsalu tõdes, et poid tuleb tagasi panna ja kaaluda, kuidas võimalikul järgmisel poide eemaldamise katsel selgemat riigi kohaloleku tunnet näidata.

"Politsei oskab sellest intsidendist järeldused teha, praegu oli selline suhteliselt süütu õppus," ütles Oidsalu. "Kuidas seda tegu enda kasuks pöörata Vene ohule tähelepanu juhtimise mõttes?"

Oidsalu märkis, et Venemaa on kõik kolm kümnendit, mil Eesti on vaba olnud, leidnud selliseid võimalusi provotseerida ja midagi uut nüüd ei juhtunud.

"Presidendi ametiraha me pole ka tagasi saanud, kaitsepolitseiniku nad andsid siiski kokkuvõttes tagasi," lisas Oidsalu. "Tõsiduselt üks punkt - kui Kohveri juhtum oli seitse."

Ka neljapäeval juhtumit selgitanud politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Egert Belitšev rääkis, et Vene Föderatsiooni poolne poide eemaldamine Narva jõel oli ilmselge provokatsioon ning Eesti piirivalve ei takistanud füüsiliselt poide eemaldamist, kuna see oleks olukorda eskaleerinud.

Siseminister hindas politsei tegevuse õigeks

Siseminister Lauri Läänemets hindas politsei tegevuse õigeks. "Politsei teab, mida nad teevad," ütles Läänemets intervjuus Vikerraadio hommikusaates.

Siseminister lisas, et Venemaa poolelt ei olnud poide vargus mingi juhuslik tegevus, aga samas polnud see ka eriti suur või keeruline situatsioon.

"Kujutage ette kui keegi oleks läinud poisid Venemaa territooriumile tagasi võtma relva kasutades?" ütles Läänemets saatejuhi küsimusele vastates. "Mida hoiatuslask oleks andnud? Praegu ma arvan, et Eesti on saanud tulemuse, kus kogu läänemaailm vaatab Venemaa poole. Välispoliitiliselt õige tulemus."

Siseminister ütles, et ilmselt paneb Eesti poid tagasi.

Tõsine küsimus on Euroopas üldse, et kõik tõsised hübriidrünnakud ja mõjutamiskatsed teeb Venemaa kaudses mõttes piiri peal, kombates, milline on reaktsioon, märkis Läänemets.

Ööl vastu neljapäeva eemaldas Vene piirivalve 25 poid

Politseijuht Belitšev rääkis, et 2023. aastal teatas Vene Föderatsioon, et ei ole Narva jõel asuvate laevatee tähistamiseks paigaldatud poide asukohtadega nõus. Selgitusi nad aga ei andnud. Poid olid samadel asukohtadel olnud aastaid.

Eelmisel nädalal alustas PPA poide veeskamist, kuid ööl vastu neljapäeva eemaldas Vene piirivalve 25 paigaldatud poid.

Belitšev rääkis, et tegemist oli Vene Föderatsiooni poolse selge provokatsiooniga, ning selletõttu ei rakendanud Eesti piirivalve poide eemaldamise takistamiseks jõudu. Jõu rakendamine oleks sellises olukorras tähendanud distantsilt tulejõu kasutamist.

PPA juhi sõnul kasutavad nad poide tagasi saamiseks diplomaatilisi meetodeid.

Neljapäevase seisuga uusi poisid piirile pandud ei ole.