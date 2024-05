Läänemere kuumalaine on taandumas, maal kogub aga palavus hoogu

Suvine soojus tekitas Läänemeres ulatusliku kuumalaine, kui kohati oli merevesi tavalisest isegi viis kraadi soojem. Mere kuumalaine algas 12. mail ja on nüüd taandumas, kuigi sel nädalal on meretemperatuur olnud viimase 30 aasta kõige kõrgem.

Vesiseid kuumalaineid esineb harva, aastas mõnel korral ja see tähendab, et vee temperatuur on vähemalt viis päeva oluliselt kõrgem kui aastaajale iseloomulik. Näiteks Saaremaa läänerannikul oli vesi kohati viis kraadi soojem kui tavaliselt.

"Kui ilmastikuolud on olnud sellised, nagu nad on olnud, suhteliselt tuulevaiksed ja palju päikesekiirgust, siis pinnakiht soojeneb. Endale tundus ka natukene uskumatu, aga siiski, kui vaadata Sõrve mõõtejaamade andmeid, siis seal on 16 kraadi, mis on maikuu kohta suhteliselt palju," rääkis Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide kaugseire kaasprofessor Rivo Uiboupin.

Eestis ulatuski vesine kuumalaine suursaarteni ja sealt edasi Rootsi, aga ka lõuna poole.

"Läänemerest oli umbes 100 000 ruutkilomeetrit kaetud, see tähendab Läänemere pindalast umbes veerandit," ütles Uiboupin.

Professori sõnul on aastas Läänemeres kolm kuni neli kuumalainet, mis kestavad 15 kuni 20 päeva.

Kui 12. mail alanud kuumalaine meres on Uiboupini sõnul taandumas, siis maal see alles kogub hoogu ja lähipäevil on oodata kuni 31-kraadist palavust.

"Ega see väga eriskummaline ei ole, et mai lõpus tuleb ligi 30 kraadi või isegi üle 30 kraadi sooja nagu lähipäevadel oodata. Aga ega see tavaline ka ei ole," ütles sünoptik Helve Meitern.

Südasuviselt soe ilm püsib sünoptiku sõnul 6. või 7. juunini. Selline kuumus kütab madalamates lahtedes Meiterni sõnul merevee ilmselt juba järgmiseks nädalavahetuseks ujumiskõlblikuks, nii 20 kraadi kanti. Seni aga tuleb vähemalt pealinnas leppida vähemaga.