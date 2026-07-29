Neljapäeval on ilm ikka suviselt soe

Järjekordne kuumalaine ja kõrvetav päike piinavad nii Lõuna-, kui Lääne- ja Kesk-Euroopat. Temperatuur kerkis täna Hispaanias ja Prantsusmaal 42, Lõuna-Inglismaal ja Madalmaades 35 kraadini, Homme tõuseb Saksamaal 40-ne

Sama kõrgrõhuala põhjaserv sirutus täna Läänemere äärde, aga siinne õhumass pakkus suvist sooja, aga mõnusat värskust.

Neljapäeval sirutub kõrgrõhuala servaga üle Balti riikide Soomeni. Selle all on öösel pilvi vähe ja ilm sajuta. Õhk jahtub 10 kraadi ümbrusse. Päeva jooksul areneb pilverünki ja mõnest üksikust võib pärastlõunal ka rabin vihma tulla. Skandinaavias ja Soomes on ilm vihmasem. Seal saab ülekaalu madalrõhuala.

Kahe rõhuala piirimail saab Läänemere kohal hoogu juurde edelavool, milles jõuab meile soojem õhumass. Õhutemperatuur tõuseb 25 kraadi ümbrusse.

Reedel tõmbub kõrgrõhuala vähehaaval ida poole. Öö on veel õhukese kõrge pilvevinega ja sajuta. Õhusoe püsib 10 kraadist kõrgemal. Päeva peale laieneb üle mere madalrõhkkonna serv ühes tihedamate pilvedega.

Esmalt jõuab vihm saartele, pärastlõunal tuleb ka mandril siin-seal hoog vihma, õhtul sajab hoovihma laialdasemalt ja on äikest. Õhusoe kerkib üle 25, idaservas üsna 30 kraadi lähedale, vaid saartel on pisut lahedam.

Eeloleval ööl on pilvi vähe ja ilm sajuta. Kohati tekib udu. Läänekaare tuul on nõrk. Õhutemperatuur on 8 kuni 13, rannikul kuni 16 kraadi. Hommik on võrdlemisi selge ja sajuta, aga mõne udulaamaga. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on 15 kuni 19 kraadi.

Neljapäeva päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis puhub lääne-, edela, Lääne-Eestis edela-, lõunatuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 20 kuni 26 kraadi.

Õhtul pilved hajuvad ja ilm on sajuta. Mandril on tuul nõrk, saartel ja Väinamere ümber puhub lõunatuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 20 kuni 23 kraadi.

Reedel jõuab vihm saartele, mandril on suurem osa päevast sajuta ja palav, aga õhtu poole on vihmahooge ja äikest. Nädalavahetus tuleb mõõduka suvesoojaga. Laupäev on Lääne-Eestis sajuta, maa lõuna- ja idaservas võib pärastlõunal ja õhtul äikesevihma sadada. Pühapäev peaks suurema sajuta tulema.