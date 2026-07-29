X!

Neljapäeval on ilm ikka suviselt soe

ilm
Foto: Ken Mürk/ERR
ilm

Järjekordne kuumalaine ja kõrvetav päike piinavad nii Lõuna-, kui Lääne- ja Kesk-Euroopat. Temperatuur kerkis täna Hispaanias ja Prantsusmaal 42, Lõuna-Inglismaal ja Madalmaades 35 kraadini, Homme tõuseb Saksamaal 40-ne

Sama kõrgrõhuala põhjaserv sirutus täna Läänemere äärde, aga siinne õhumass pakkus suvist sooja, aga mõnusat värskust.

Neljapäeval sirutub kõrgrõhuala servaga üle Balti riikide Soomeni. Selle all on öösel pilvi vähe ja ilm sajuta. Õhk jahtub 10 kraadi ümbrusse. Päeva jooksul areneb pilverünki ja mõnest üksikust võib pärastlõunal ka rabin vihma tulla. Skandinaavias ja Soomes on ilm vihmasem. Seal saab ülekaalu madalrõhuala.

Kahe rõhuala piirimail saab Läänemere kohal hoogu juurde edelavool, milles jõuab meile soojem õhumass. Õhutemperatuur tõuseb 25 kraadi ümbrusse.

Reedel tõmbub kõrgrõhuala vähehaaval ida poole. Öö on veel õhukese kõrge pilvevinega ja sajuta. Õhusoe püsib 10 kraadist kõrgemal. Päeva peale laieneb üle mere madalrõhkkonna serv ühes tihedamate pilvedega.

Esmalt jõuab vihm saartele, pärastlõunal tuleb ka mandril siin-seal hoog vihma, õhtul sajab hoovihma laialdasemalt ja on äikest. Õhusoe kerkib üle 25, idaservas üsna 30 kraadi lähedale, vaid saartel on pisut lahedam.

Eeloleval ööl on pilvi vähe ja ilm sajuta. Kohati tekib udu. Läänekaare tuul on nõrk. Õhutemperatuur on 8 kuni 13, rannikul kuni 16 kraadi. Hommik on võrdlemisi selge ja sajuta, aga mõne udulaamaga. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on 15 kuni 19 kraadi.

Neljapäeva päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis puhub lääne-, edela, Lääne-Eestis edela-, lõunatuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 20 kuni 26 kraadi.

Õhtul pilved hajuvad ja ilm on sajuta. Mandril on tuul nõrk, saartel ja Väinamere ümber puhub lõunatuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 20 kuni 23 kraadi.

Reedel jõuab vihm saartele, mandril on suurem osa päevast sajuta ja palav, aga õhtu poole on vihmahooge ja äikest. Nädalavahetus tuleb mõõduka suvesoojaga. Laupäev on Lääne-Eestis sajuta, maa lõuna- ja idaservas võib pärastlõunal ja õhtul äikesevihma sadada. Pühapäev peaks suurema sajuta tulema.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

eestlased kõrbes

Klassikaraadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:11

Zahovaiko kordusmängu eel: kolmandat kohtumist ei tule, keegi ei andesta

22:03

Meedia: Ukraina ründas Rjazani naftatehast ja logistikakeskust Uuendatud

21:59

Lajal alustas Vancouveri turniiri kindla võiduga

21:33

Neljapäeval on ilm ikka suviselt soe

21:30

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:28

Tartu toomkiriku tulevikku taastamine ilmselt ei kuulu

21:27

Kuresaare teatris lavale toodav "Ristumine peateega" on ikka aktuaalne

20:54

Eesti rannajalgpallikoondis alustas Euroliigat kaotusega Ukrainale

20:26

Noor Kanada hokitäht sõlmis NHL-i rekordlepingu

20:00

Viipekeelsed uudised

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

28.07

Ida-Virumaal avati esimene Peipsi-äärne spaa

10:11

Vaikses ookeanis küpseb ajalooline El Niño

22:03

Meedia: Ukraina ründas Rjazani naftatehast ja logistikakeskust Uuendatud

07:24

Iraan korraldas üllatusrünnaku USA baasi vastu

08:34

Politico: Zelenski sai Washingtonis mitu olulist võitu

28.07

Esimene kaugjuhitava takso avarii tõi taas esile vastutuse küsimuse

12:55

USA meedia: Iraan kavatses raketirünnakuga tabada Ukraina sadamat

06:08

Pakosta kaalub pankrotihaldurite asendamist ametnikega

28.07

Valesti prügi paigutamise eest tuleb tasuda kogu korteriühistul

16:09

Prantsusmaa saatis riigist välja Kremli-meelse ajakirjaniku

ilmateade

SPORT

22:11

Zahovaiko kordusmängu eel: kolmandat kohtumist ei tule, keegi ei andesta

21:59

Lajal alustas Vancouveri turniiri kindla võiduga

20:54

Eesti rannajalgpallikoondis alustas Euroliigat kaotusega Ukrainale

20:26

Noor Kanada hokitäht sõlmis NHL-i rekordlepingu

loe: kultuur

21:27

Kuresaare teatris lavale toodav "Ristumine peateega" on ikka aktuaalne

16:47

Suri filmist "Once" tuntud Glen Hansard

15:27

Festivali Paavli Club esinejate hulka lisandusid Chickenmilk Dot Com ja Windowseeker

15:06

Saksa pianist Alice Sara Ott: ma ei usu piirangutesse

loe: eeter

16:14

Andrus Ansip: pronksiöö tõestas paljudele, et Eesti on iseseisev riik

15:06

Saksa pianist Alice Sara Ott: ma ei usu piirangutesse

11:52

Anne Veesaar: rasketel aegadel otsitakse vastuseid vanadest lugudest

10:39

Siuru väljakaevamistel välja tulnud teadmata veekogu üllatas arheolooge

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (29.07.2026 18:00:00)

17:50

PPA on viimase nädala jooksul tabanud 63 illegaalset migranti

17:50

Pikalt tehtud rehabilitatsioonisüsteemi reformiplaan saab jätkuvalt kriitikat

15:20

Raadiouudised (29.07.2026 15:00:00)

14:50

Tartu vald tahab uut politseimaja Raadile

14:45

Põltsamaal jõuab tänavu purkidesse üle tuhande tonni kurke

12:25

Neljapäeval tuleb sajuta ilm

12:20

Raadiouudised (29.07.2026 12:00:00)

09:45

Pakosta kaalub pankrotihaldurite asendamist ametnikega

09:45

Venemaa-sanktsioonide eelnõu liigub USA senatis edasi

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo