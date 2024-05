Galerii: Vabaduse väljakul saab uurida üraskitest puretud kuuski

Erametsaliidu eestvedamisel said Tallinnas Vabaduse väljaku kõrval asuvas parklas püsti kuuse-kooreüraskite puretud puud, millega liit juhib tähelepanu asjaolule, et vastutustundlik majandamine aitab võidelda Eesti metsi hävitavate kahjuritega.

Erametsaliidu keskkonnanõuniku Mari Teesalu sõnul on kuumad ilmad toonud kaasa kuuse-kooreüraskite lennu kõrgaja - talve üle elanud kahjurid asustavad uusi puid. Kuuse-kooreürask ja tema vastsed kaevandavad käike kuuse koore all, põhjustades sellega kuuskede kuivamist.

"Eesti kliima on muutunud neile soodsamaks ning tormide ja põua poolt nõrgestatud metsad on üraskite massiliseks levikuks soodne pinnas. Nõrgematele lisaks asustatakse ka elujõulisi puid," ütles Teesalu. "Kui maaomanik kahjurite tõrje ja kahjustatud puude eemaldamisega aktiivselt ning õigeaegselt ei tegele, levivad üraskid kiiresti ja see võib kaasa tuua ka tervete puude massilise hukkumise. Vastutustundlik metsamajandamine on siin päästerõngaks."

Eesti üks tuntumaid näiteid üraskikahjustustest on Suur Munamägi ja seda ümbritsevad kuusemetsad, kus ülirangete piirangute tõttu ei ole metsa hooldamine lubatud. Mõne aastaga on kuivanud suur osa puid ja tekkinud kahju ei ole liidu väitel võimalik enam tagasi pöörata.

Ligi 10 000 metsaomanikku koondav Eesti Erametsaliit soovib, et maaomanikel lubataks oma metsa eest hoolitseda, sealhulgas kiiresti tegelda kahjurite leviku ennetamise ja peatamisega ka looduskaitseliste piirangutega aladel. Üraskikahjustusega puu sobib peamiselt kütteks.

Installatsioon jääb Vabaduse väljakul avatuks kuni neljapäeva, 30. mai õhtuni.