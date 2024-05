Eesti inimesed valivad muru niitmiseks järjest enam robotniidukeid

Robotniidukite kasvava populaarsuse tõid välja nii Decora ostujuht Teet Tallo kui Stokkeri metsa- ja aiatehnika kategooriajuht Urmas Prints. Tallo sõnul on robotniidukite kasutamine inimesele mugavam, sest ei ole vaja bensiini varuda ega masinat tankida. Siiski sõltuvad tarbijate valikud ka teistest teguritest.

"Eks inimeste vajadused on erinevad. Kui on oluliselt suurem murupind näiteks, siis ikkagi eelis on bensiinimootoriga sõidukil. Aga teistpidi, kui on elamurajoonid, siis on oluline näitaja ka müratase, siis eelistatakse akuga niidukeid või robotniidukeid, mis on hästi vaiksed," selgitas Tallo.

Urmas Prints Stokkerist märkis, et veel vähemalt lähiaastatel on bensiinimootoriga niidukitel oma roll, kuid uuendusi tehakse nende arendamisel vähe.

"On tihtipeale pindu, kuhu robotit puhtfüüsiliselt ei ole võimalik peale panna, kus vana hea bensumootoriga masin töö kenasti ära teeb. Aga hindu ta väga palju ei mõjuta. Aga kui vaadata nüüd suurimate turutegijate mudelivalikut, siis väga sellist innovatsiooni näha ei ole seal ja ka erinevate mudelite, erinevate spetsifikatsioonide valik on kokku kuivamas. Näha on, et sinna enam ei panustata," tõdes Prints.

Seevastu robotniidukite arendusse panustatakse palju ja tootjad liiguvad järjest enam juhtmevabade lahenduste poole.

"Robotniiduki puhul klassikalises mõttes tuleks maa sisse kaevata piirdetraat, mis hoiab masina töötsoonis, küll aga võib kas siis umbrohunapsikuga toimetades või peenraid kaevates seda kaablit kahjustada. Seetõttu on sellised uued lähenemised, kus kasutatakse videokaameraid või siis GPS-signaal või siis erinevaid radareid või sensoreid, mis võimaldaksid masinal aias navigeerida ilma piirdetraati paigaldamata. Just sellised lähenemised on täna eriti popid," rääkis Prints.

Ta lisas, et klient saab natuke raha kokku hoida paigalduse pealt.

Väike, aga kindel austajaskond on alati ka mehhaanilistel muruniidukitel.

"See mehhaaniline niiduk on täiesti eksisteerimas veel, aga jah, töö temaga ei ole kergete killast. See on võib-olla nendele, kes tahavad väga head lõiget ja natuke ka enda füüsilist rammu kasutada selleks," ütles Prints.