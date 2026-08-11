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Laiem valik ja madalam hind kasvatavad robotniidukite müüki

Eesti
Robotniiduk
Robotniiduk Autor/allikas: Markus Distelrath / Pixabay
Eesti

Robotniidukid on viimastel aastatel Eestis kiiresti populaarsust kogunud ning nende müük on maaletoojate ja müüjate hinnangul kasvanud mitmekordseks.

Robotniiduki kasutamine muru niitmisel on muutunud Eestis aina populaarsemaks, sest jaemüüjate hinnangul hoiab automatiseeritud süsteem kokku aiaomanike aega, füüsilist koormust ning kütusekulu.

"Robotniidukite müük on kasvanud lausa mitmekordselt. Kui võtame näiteks paar-kolm aastat tagasi, siis selle aja jooksul on müük kasvanud kaks-kolm korda," ütles Husqvarna robotniidukite maaletooja ja esindaja Husqvarna Eesti tegevjuht Jaanus Vahesalu.

"Tehnoloogia on kõvasti arenenud ning robotniidukite paigaldamine ja haldamine on muutunud jõukohaseks igale koduomanikule ilma spetsialiste kaasamata," selgitas ehitusmaterjale ja aiakaupu müüva ettevõtte Decora ostujuht Teet Tallo.

"Meie alustasime robotniidukite müügiga juba 2007. aastal ning tollal oli see tõesti selline luksuskaup. Aga järjest rohkem on inimesed hakanud soetama masinaid tänu sellele, et pakutakse järelmaksu," selgitas Vahesalu. "Seega ei ole ta mõeldud ainult jõukamale inimesele."

Kui mõlemad ettevõtjad kinnitavad, et müük on kasvanud, keelduvad nad täpsete müüginumbrite nimetamisest.

Kui Husqvarna robotniidukite hinnad algavad Eestis umbes 1200 eurost ja ulatuvad ligikaudu 4000 euroni, siis soodsamaid alternatiive võib leida juba 300–500 euroga.

"Tootevalik on läinud laiemaks ja turul on saada eri hinnaklassides seadmeid, mistõttu on kättesaadavus paranenud. Pakutakse soodsamaid mudeleid nii ridaelamu aiaomanikele kui ka suurte murupindade jaoks," väitis Tallo.

Robotniidukite äratasuvus sõltub ka hooldatava maalapi suurusest.

"Rääkides maksumusest, siis kui meil on väiksemad linnakrundid, näiteks 1000 ruutmeetrit, on see hinna järgi tavapärase niidukiga võrreldes kallis," ütles Vahesalu.

Vahesalu sõnul soovitatakse suurematele kruntidele, mille suurus jääb hinnanguliselt 1500–2000 ruutmeetri kanti, juba murutraktorit.

"Murutraktori hinnaklass jääb samamoodi paari tuhande euro kanti ja ülespoole. Ma ütleksin, et võrdluses murutraktoriga hinnavahe väga palju suurem ei ole, sõltuvalt pinna suurusest, mida on vaja niita," ütles Vahesalu.

Robotniidukite soetamist kaalutakse aina enam ka põhjusel, et nad töötavad suuremat lärmi tegemata.

Vahesalu sõnul on klientidelt tulnud tagasisidet, et robotniidukeid eelistatakse ka mõnes linnapiirkonnas kehtestatud mürapiirangute tõttu, mis nende hinnangul raskendavad tavapärase muruniiduki kasutamist nädalavahetustel.

"Inimesed, kes käivad esmaspäevast reedeni tööl, vahetustega või öövahetustes, ei saagi nädalavahetusel müriseva mootoriga tavapärase muruniidukiga niita. Nemad on juba mõned aastad tagasi avastanud, et ainuke variant on soetada endale robotniiduk," lisas Vahesalu.

Robotniidukite esimesed mudelid jõudsid maailmaturule juba 1990. aastatel, kuid Eestis hakkasid need laiemalt levima alles 2000. aastate teises pooles.

Eestis on need saadaval mitmes hinnaklassis. Lisaks premium-segmendi tootjatele, nagu Husqvarna, Gardena ja Stiga, pakutakse soodsamaid alternatiive näiteks Worxi, Yard Force'i ja Parkside'i kaubamärkide all.

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