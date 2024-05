President kuulutas Venemaa varade konfiskeerimise seaduse välja

President Alar Karis kuulutas välja riigikogus äsja vastu võetud Venemaa varade konfiskeerimise seaduse, mille õiguspärasuses mõned riigiõiguse asjatundjad on kahelnud.

"Ehkki valitud kahju hüvitamise moodus on uuenduslik, on selle eesmärk kaitsta agressioonikeeldu kui rahvusvahelise õiguse põhireeglit. See oli üks minu sõnum, kui kuulutasin välja riigikogus kaks nädalat tagasi vastu võetud "Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse"," teatas Karis.

"Selle järgi saab võõrandada ja kahju hüvitamiseks kasutada ainult nende vara, "kelle seos õigusvastase teo toimepanemise või sellele kaasaaitamisega on kindlaks tehtud ja piisavalt tõendatud". Järelikult ei piisa vara võõrandamiseks sellest, et kellegi vara on rahvusvaheliste sanktsioonide tõttu külmutatud," selgitas president.

Karis lisas, et vastuvõetud seadust tuleb tõlgendada nii, et vara võõrandamine puudutab neid, kes on aktiivselt osalenud sõjalise agressiooni toimepanemises või sõjapidamisnormide rikkumises.

"Mööndavasti tekitab varade konfiskeerimine sõjalises agressioonis osalemise tõttu õiguslikult selgitamata küsimusi, kuid parlamendil peab olema võimalik langetada poliitilisi valikuid ka niisuguses ebaselges olukorras," märkis riigipea. "Sõltumata sellest, mida arvata Eestis valitud lahendusest, pole kahtlust, et peame leidma tõhusaid viise, tagamaks agressiooniohvrite õigust saada hüvitust kahju põhjustajatelt."

Mai keskel riigikogus vastu võetud seadus lubab Ukraina sõjakahjude hüvitamiseks kasutada sanktsioonidega külmutatud Venemaa kodanike ja ettevõtete varasid.

Mõned õigusteadlased, näiteks Tartu Ülikooli riigiõiguse kaasprofessor Paloma Krõõt Tupay, hindasid, et seadus võib olla põhiseadusega vastuolus ning oletasid, et president lükkab seaduse tagasi, või kui nii ei lähe, siis vaidlustab selle õiguskantsler.