Tupay: Karise sõnumist võib tuletada, et ta kiidab heaks poliitilise otsuse

Ma saan aru, et väljakuulutatud seadus on ja ei ole samaaegselt põhiseadusega vastuolus? Asi on tõlgendamises?

Me näeme seda tõepoolest riigipea sõnastusest, et ka riigipeal tekkis küsimus, kas seda seadust võib rakendada ka moel, mis on põhiseadusvastane. Seetõttu me peamegi küsima, kas seadus, mida ma võin mitmeti mõista, võib olla põhiseaduspärane. See tekitab väga palju probleeme ja selle üle me hetkel vaidleme.

Kui teie oleksite presidendi nõunik, kas oleksite soovitanud see seadus mitte välja kuulutada?

Presidendi nõunikul nagu ka presidendil on väga mitu erinevat tahku, mille alusel nad hindavad selle seaduse põhiseaduspärasust. Ja president, loomulikult, peab arvestama ka sellega, mida ta mainis, et poliitikal ja poliitilisel otsustusõigusel on samuti oma legitimiteet. Nii et ma ütleksin, et presidendi väljakuulutamise otsusest ja sellega kaasnenud kommentaarist võib tuletada, et president on siin ennast teatud ulatuses tagasi võtnud ja öelnud, et ta kiidab heaks poliitilise otsuse antud küsimuses.

Aga seadusandlikult tekitab see ikkagi väga palju segadust, nagu te ütlesite.

Mina isiklikult ja ka mitmed juristid ootaks siiski seda riigikohtu otsust, mis tekitaks selgust. Õigusselgus on väga oluline põhimõte õigusriigis. Siin tõepoolest tekib oluline probleem, millele on viidanud ka president ise, et üldiselt me lähtume sellest, et õigusriigis on inimese omand kaitstud, ükskõik mis kodakondsusest ta on. Selle seadusega kaasneb oht, et me ütleme, et mõne inimese õigus oma omandile on vähem kaitstud, n-ö Vene rikkuri omand võib olla vähem kaitstud kui Eesti rikkuri omand.

Riigikohtu lahendit me võime oodata ju pikka aega, selleks on vaja kohtuasju, mida ei pruugi tulla. Aga kas see, et aastad lähevad mööda, ei ole mingi probleem, et me oleme sellises õigusvaakumis?

Siin juba õiguskantsler ja isegi riigipea nõunik viitasid sellele, et selle seaduse kohaldamisala tohiks olla väga kitsas nagu ka president viitas. Üldiselt me lähtume sellest, et meil on ju vaja kohtuotsust, mis ütleb, et tegemist on kriminaalselt saadud varaga. See seadusemuudatus nüüd ütleb, et me ei pea ära ootama sellist kohtuotsust, me saame sellise väga kindla kahtluse peale inimeselt juba ära võtta tema omandi. Mis pärast toimub, saame näha. Aga küsimus on, kui kindel see seos peab olema.