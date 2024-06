EL leppis kokku Vene külmutatud varadelt teenitud tulu esimeses makses Ukrainale

Juuli lõpus laekub Euroopa Komisjoni arvele umbes 1,4 miljardit eurot, mis kulutatakse Ukrainale kiirkorras laskemoona ja õhukaitse ostmiseks. Eestil on otsuse elluviimisel kandev roll.

Välisminister Margus Tsahkna selgitas, et nii saab Ukraina relvastust Venemaa enda riigivaralt teenitud kasumiga, mitte ainult Euroopa Liidu maksumaksja rahaga. Tema sõnul läheb raha otsust ellu viivatele riikidele, kes saavad kohe osta Ukrainale hädavajalikku relvastust. "See on kiirtee, et Ukraina saaks tagasi lüüa Venemaa igapäevased rünnakud ning kaitsta oma energiataristut ja inimesi."

Mai lõpus kinnitasid Euroopa Liidu liikmesriigid plaani kasutada Euroopa Liidus Venemaa külmutatud riigivaradelt teenitud tulu Ukraina toetamiseks. Kokkuleppe kohaselt suunatakse 90 protsenti tulust Euroopa rahurahastusse Ukraina sõjaliseks abistamiseks. Ülejäänud 10 protsenti läheb Kiievi toetamiseks muul viisil.

Lisaks käivad Euroopa Liidus arutelud, kuidas edaspidi kasutada Venemaa külmutatud riigivaradelt teenitud tulu laenu tagatisena.

Juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 juhid otsustasid 13. juunil anda Ukrainale ligikaudu 50 miljardi euro ulatuses laenu, kasutades selleks Venemaa külmutatud riigivaradelt saadavat tulu. Tsahkna selgitas, et selle otsuse järgi jäävad Venemaa varad külmutatuks, kuni Venemaa hüvitab Ukrainale tekitatud kahju.

Ministri sõnul on Venemaa praeguseks Ukrainas enam kui 400 miljardi euro suuruses kahju tekitanud. Selle korvamiseks on välisministri sõnul vaja kasutusele võtta ka Venemaa külmutatud riigivarad ning töö selle nimel käib.