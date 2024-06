Lõuna-Saksamaal jätkuvad ulatuslikud üleujutused

Baieris hukkus laupäeva õhtul päästetöötaja, kui päästjaid vedanud kummipaat paiskus ümber. Päästetöötajad olid teel üleujutuse lõksu jäänud inimesi aitama.

Rongiliiklus Stuttgardi ja Augsburgi vahel katkes, kui maalihe viis rongi kaks vagunit rööbastelt.

Vihma ja üleujutuste tõttu on häireid ka mujal rongiliikluses, vahendas Deutsche Welle. Üleujutatud piirkondades elavatel inimestel palutakse minna mujale.

Pühapäevaks ennustatakse tugevat vihmasaju jätkumist.

A firefighter has died in Germany during a rescue operation to help people caught in the floods that have hit parts of the country's south.



The heavy rainfall also triggered a landslide that hit railway tracks and derailed parts of a long-distance train carrying 185 passengers. pic.twitter.com/eLZ7lEVJaF