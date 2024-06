ERR Poolas: eurovalimiste põhiteemaks on julgeolek ja suhtumine euroliitu

Pärast mitmeid valimisi viimase aasta jooksul jääb osavõtt Euroopa Parlamendi valimistest Poolas analüütikute hinnangul pigem loiuks.

"Minu jaoks on kõige olulisem, et Poola jääks Euroopa Liitu. Edasine läheb siis juba oma kohale. Kõige olulisem on Polexiti oht," ütles Grzegorz.

"Ma loodan, et poolakad saavad targemaks ja valivad patrioote, mitte reetureid, see on minu jaoks kõige olulisem. Praegu elame me seadusetul maal, orjastatud ja seadusetul maal. See on minu jaoks kõige hullem," lausus Wioletta.

Analüütikute sõnul on põhiteema Poolas siiski kõigi jaoks vahetult piiri taga ragisev sõda ja julgeolek.

"See on teema number üks – nii praeguse valitsuse kui ka opositsiooni jaoks, räägitakse mitmesugustest julgeolekuplaanidest, Euroopa koostööst ja koostööst USA-ga, need on põhiteemad," ütles ajakirja Polityka peatoimetaja asetäitja Lukasz Lipinski.

Oma rolli võib hakata mängima ka skandaal eelmise Õiguse ja Õigluse partei valitsuse väiksema partneri Suveräänse Poola justiitsministri ümber, kes kahtlustuse järgi suunas miljoneid eurosid kuriteoohvritele mõeldud raha parteikassasse.

"See kahjustab Õiguse ja Õigluse parteid nende jaoks keskses küsimuses, sest nad on rääkinud endast kui aususe ja tagasihoidlikkuse parteist. Me küll ei uskunud seda ja ma arvan, et ka nende toetajad ei uskunud seda, aga siin on näha tõendite taset," ütles Varssavi ülikooli politoloogia professor Anna Wojciuk.

Prognooside järgi on jõuvahekord valitsuspartei liberaalse Kodanike platvormi ja opositsiooni langenud rahvuskonservatiivse Õiguse ja Õigluse vahel tasavägine.