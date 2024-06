Gruusia parlamendi spiiker allkirjastas välismõjude seaduse

Gruusia president pani hiljuti välismõjuseadusele veto, kuid võimuparteil Gruusia Unistus on piisavalt saadikuid, et see kummutada ning parlamendi spiiker allkirjastas esmaspäeval välismõjude seaduse.

Presidendi Salome Zurabišvili veto oli suuresti sümboolne. Vastavalt Gruusia põhiseadusele saab parlament presidenti veto tühistada. Seejärel peab seaduse välja kuulutama parlamendi spiiker.

Gruusia parlamendi spiiker Šalva Papuašvili teataski esmaspäeval, et allkirjastas välismõjude seaduse, vahendas Rferl.

Seadus on saanud teravat kriitikat ning tõi riigis kaasa suured meeleavaldused. Ka Brüssel hoiatas, et see seadus võib kahjustada Thbilisi võimalust saada Euroopa Liidu liikmeks.

Seadus näeb ette meediaorganisatsioonide ja vabaühenduste registreerimist võõrvõimude huvide teenijaina, kui nad saavad üle 20 protsendi oma rahastusest välismaalt.

Gruusia Unistus kinnitab, et soovib jääda Euroopa-kursile ning väidab, et seadus on mõeldud suurendama vabaühenduste rahastuse läbipaistvust.