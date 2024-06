Otse kell 14: riigikogu komisjonid jätkavad tuumajaama arutelu

Istungile on kutsutud kliimaministeeriumi, Rohetiigri, tehnikaülikooli, Fermi Energia, tööandjate keskliidu, Eestimaa Looduse Fondi ja Eesti Elektritööstuse Liidu esindajad.

Riigikogus läbis 29. mail esimese lugemise riigikogu 55 liikme esitatud riigikogu otsuse "Tuumaenergia Eestis kasutuselevõtu toetamine" eelnõu (431 OE), mis võimaldab alustada Eestis tuumaenergia kasutuselevõtu ettevalmistamist ning selle jaoks sobiva õigusraamistiku loomist.

Eelnõuga langetab riigikogu põhimõttelise otsuse, kas kaaluda tulevikus Eestis tuumaenergia tootmist. Eelnõu põhineb eeskätt tuumaenergia töörühma aastatel 2021–2023 tehtud analüüsil, mille järeldus on, et tuumaenergia kasutuselevõtt Eestis on teostatav.

Tuumaenergia kasutuselevõtu ettevalmistus tähendab tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõu väljatöötamist, vajadusel kehtivate õigusaktide muutmist ja täiendamist, tuumaenergia ohutut kasutamist reguleeriva asutuse loomist ning valdkondlike pädevuste arendamist.