Biden: Ukraina rahuplaaniga ei pea kaasnema NATO-liikmesus

USA president Joe Biden ütles intervjuus ajakirjale Time , et rahu Ukrainas tähendab seda, et Venemaa ei saa enam kunagi Ukrainat rünnata, kuid NATO-liikmesus pole selleks hädavajalik.

"Rahu tähendab tagamist, et Venemaa ei okupeeriks Ukrainat mitte kunagi. Just nii näeb rahu välja. Ja see ei tähenda, et nad peavad olema NATO osa," vastas Biden küsimusele, milline on tema nägemust rahust Ukrainas pärast Vene-Ukraina sõja lõppu.

"See tähendab, et meie suhe nendega on nagu teiste riikidega, kuhu me tarnime relvi, et nad saaksid end tulevikus kaitsta. Aga ma ei ole valmis toetama Ukraina NATO liikmeks saamist," lisas ta.

Biden meenutas USA senaatori ja asepresidendina Ukrainas veedetud aega, vahendab Ukraina väljaanne European Pravda. "Seal oli märkimisväärne korruptsioon, olukord oli väga keeruline," lausus ta.

Sellegipoolest rõhutas Biden, et lääs ei tohi lubada Ukrainal langeda, sest see destabiliseeriks igat riiki, mis piirneb Venemaaga, Balkani riikidest Valgeveneni.

Biden lükkas ka ümber väite, et Ukraina abistamine viib NATO libedale teele ja sõtta Venemaaga: "Ei, me oleme libedal teel sõtta, kui me ei tee midagi Ukraina heaks," rõhutas USA president.