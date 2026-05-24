X!

Tsahkna: USA ei juhi enam Venemaa-Ukraina rahuprotsessi

Välismaa
Foto: Siim Lõvi / ERR
Välismaa

Välisminister Margus Tsahkna sõnul on USA taandunud Venemaa-Ukraina rahuprotsessi juhtimisest. Ta märkis, et Venemaa üritab tõmmata Euroopat rahuvahendaja rolli, et pääseda sanktsioonidest.

NATO välisministrite kohtumiselt naasnud Tsahkna kinnitas "Ukraina stuudios", et allianss toetab jätkuvalt Ukrainat ning et meeleolud olid kohtumisel pigem positiivsed, kuna on näha, et Venemaa pole viimaste kuude jooksul Ukrainas edenenud.

"Ilmselgelt kaotab Venemaa hetkel initsiatiivi, samuti ei ole head majanduslikud näitajad ning siseriiklikud pinged on väga kõrgel. Pigem võiksin öelda, et [kohtumine] oli lootusrikas, ning kohal oli ka Ukraina välisminister, kes andis täpselt samasuguse ülevaate," sõnas ta.

USA välisminister Marco Rubio juhtis kohtumisel tähelepanu, et rahuprotsessis pole edusamme toimunud, ja vihjas Ühendriikide taandumisele.

Rubio rõhutas kõnes, et Venemaa-Ukraina sõda saab lõppeda vaid diplomaatilise lahenduse teel ning USA president Donald Trump on huvitatud selles rolli mängimisest. "Aga viimastel kuudel oleme tundnud, et edusamme pole eriti tehtud, kuid võib-olla see dünaamika muutub. Ja kui see nii on, siis oleme valmis mängima ükskõik millist konstruktiivset rolli, mida me saame mängida," lisas ta.

Tsahkna ütles, et Ameerika Ühendriigid enam Venemaa-Ukraina läbirääkimisi oma algatusel edasi ei vea.

"Põhimõtteliselt on need senisel kujul lõppenud," märkis Tsahkna. "Kõik saavad nüüd aru, et [Venemaa president Vladimir] Putini soov on tõmmata Euroopa läbirääkimistesse. Rohkem kui aasta kestnud kõnelused – mis õieti polnudki mingid läbirääkimised, vaid lihtsalt kõnelused – andsid Putinile võimaluse võita aega. Me näeme, et selle aja jooksul tegeles ta väga aktiivselt nii sõjategevuse kui ka Ukraina ühiskonna terroriseerimisega kogu talve jooksul."

Tsahkna sõnul tegutsevad venelased väga aktiivselt, et tõmmata Euroopa mingisugustesse kõnelustesse.  

"Mõte ongi tõmmata Euroopa vahendaja rolli. Me näeme, et Euroopa sanktsioonid on oma tööd teinud. Mulle meeldib, kuidas ukrainlased nimetavad neid pikamaa- ja süvasanktsioonideks, mis tähendab, et rünnakud tegelikult töötavad. Nüüd on Putinil vaja aega võita. Kui Euroopa läheks vahendaja rolli, siis me ei räägiks enam järgmisest sanktsioonipaketist, mida praegu ette valmistame. Seal on üks väga valus asi, mida Putin kardab: täielik mereteenuste keeld kogu Euroopa Liidus ja terve rida muid sanktsioone," rääkis ta.

Euroopa välisministrid saavad aru, et kiirkorras Putiniga kohtumine nõrgendaks Euroopa positsiooni ega aitaks Ukrainat.

"Me peame pidama strateegilise ja kannatliku pausi, avaldama Venemaale rohkem survet ja tooma Putini mingil hetkel tõsiselt läbirääkimiste laua taha, kuhu ta täna ise veel tulla ei taha," lisas Tsahkna.

Järgmisel nädalal kogunevad Euroopa välisministrid Küprosel, kus arutavad selle üle, et kui Venemaaga kunagi midagi läbi räägitakse, siis ei saa see olla vahendaja roll, ütles Tsahkna.

"Vahendaja roll tähendab neutraalse positsiooni võtmist, et hakata Ukraina ja Venemaa vahel kompromissi otsima. See ei ole absoluutselt meie eesmärk. Meie eesmärk on ära sõnastada ja kunagi, kui toimuvad mingid läbirääkimised, seista selle eest, milline näeb tulevikus välja Euroopa julgeolekuarhitektuur, kus Ukrainal on kindlasti väga suur roll. Millised saavad olema julgeolekugarantiid – mitte ainult Ukrainale, vaid ka Ukraina poolt meile, sest olgem ausad, Ukraina on täna kõige suurem sõjaline jõud –, kuidas näeb välja ülesehitusprotsess ja milline on Venemaa vastutus," rääkis välisminister.

"Seda ei saa aga teha vahendaja positsioonilt, mis peaks olema neutraalne, nagu nägime mõnes mõttes Trumpi puhul – kuigi vahepeal kõik kaotasid närvid, sest see vahendaja roll muutus pigem Ukrainale surve avaldamiseks. Sellest saadakse aru," lisas ta.

Tsahkna märkis, et kui ameeriklasi enam kõnelustel ei ole, võib ukrainlastel tekkida kahtlus, et ka Euroopa astub kõrvale.

"See on nende soov Euroopat siduda, kuid oleme öelnud ja ütleme ukrainlastele ka järgmistel kohtumistel, et neil ei ole vaja muretseda, et eurooplased taanduksid oma positsioonilt. Vastupidi – see mittevahendaja rollis olemine ja Ukraina toetamine annab meile tulevikus võimaluse rääkida Venemaaga koos läbi siis, kui Venemaa on nõrgemas positsioonis ja Putin üldse hakkab millegi üle läbirääkimisi pidama." 

Tsahkna sõnul juhtis ka Poola välisminister Radosław Sikorski tähelepanu, et vaherahu saavutamiseks ei ole Euroopat vahele vaja – seda suudab Ukraina otsesuhtluses ise saavutada.

Euroopa esindajana Venemaaga suhtlusel on meedias välja käidud nii endise Saksamaa kantsleri Angela Merkeli kui ka Soome presidendi Alexander Stubbi nimi.

"Ühtpidi me räägime Euroopa Liidust, kus on olemas oma institutsioonid alates Ursula von der Leyenist või näiteks Kaja Kallasest, aga kui räägime kogu Euroopast, siis näiteks Suurbritannia ja Norra ei ole seal sees. Erinevaid nimesid on tõesti läbi käinud, aga õnneks praegu sellele ei keskenduta, kuna see ei ole asja sisu ega aita kuidagi edasi. Küll siis lõpuks leitakse keegi või mingisugune grupp," ütles välisminister. 

"Meie perspektiivist vaadatuna on aga tähtis, et see regioon, nagu meie siin Venemaa piiri ääres, ei jääks kuidagimoodi neist läbirääkimistest kõrvale, juhul kui need kunagi päriselt toimuma hakkavad," lisas ta.

Tsahkna sõnul ei saavuta arvatavasti keegi Euroopas sellist positsiooni, et ta võiks minna üksi kogu Euroopa nimel rääkima ja et kõik seda aktsepteeriksid.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Ukraina stuudio", intervjueeris Epp Ehand

Samal teemal

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:20

Mihkels mahtus Girol 20 parema sekka

20:18

Tsahkna: USA ei juhi enam Venemaa-Ukraina rahuprotsessi

19:47

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

19:10

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:59

Levadia jäi kiirelt kaotusseisu, kuid vastas kuue väravaga

18:41

Alutaguse rattamaraton vajab nii kaitseväe kui ka Enefiti luba

18:40

Aasta lõpus peaks Tallinna ühistranspordis saama sõitu valideerida telefoniga

18:37

ERR Kiievis: Ukraina pealinnas lendasid kogu öö raketid ja droonid

18:20

Alutaguse rattamaraton vajab nii kaitseväe kui ka Enefiti luba

18:20

Päevakaja (24.05.2026 18:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

14:35

Kiievit tabas massiline ballistiliste rakettide rünnak Uuendatud

23.05

Lubatust suurema kiirusega sõitnud elektritõukerattalt kukkunud laps langes koomasse

23.05

Zelenski: Venemaa valmistub rünnakuks Orešnikuga

23.05

Rosin CNN-ile: Putinil ei pruugi lähiajal rahuläbirääkimistes jõuõlga olla

09:20

USA salateenistus lasi maha Valge Maja lähedal tule avanud mehe Uuendatud

18:20

Trump: USA ei kiirusta Iraaniga kokkulepet sõlmima Uuendatud

10:52

HS: rahuläbirääkimistel Venemaaga võib keskse rolli saada Stubb

23.05

Tiitli lävel olnud Tartu mängis edu maha ja Kalev/Cramo pikendas seeriat Uuendatud

08:30

Kantsler: meil on nimekiri kultuuriesemetest, mis rünnaku korral evakueerida

09:52

Ussõk säilitas pika võitluse järel maailmameistrivööd

ilmateade

loe: sport

20:20

Mihkels mahtus Girol 20 parema sekka

19:47

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

18:59

Levadia jäi kiirelt kaotusseisu, kuid vastas kuue väravaga

18:41

Alutaguse rattamaraton vajab nii kaitseväe kui ka Enefiti luba

loe: kultuur

13:20

Lembit Peterson: oleme kultuurisõjas püüdnud kasutada ausaid vahendeid

11:29

Cannes'i päevik #12: "Argpüks" on Lukas Dhonti karjääri parim film

10:01

Cristian Mungiu võitis oma teise Kuldse Palmioksa filmiga "Fjord"

09:05

Heldur Harry Põlda: ooper võiks olla vähem elitaarne

loe: eeter

15:37

Nõukogudeaegseid tätoveeringuid uurinud Oskar Poll: kass oli varguse sümbol

14:10

Režissöör Elo Selirand: telesaateid tehes läheb iga päev midagi vussi

12:00

Allan Vainola: Sõpruse Puiestee uus album peegeldab rahulolu oma eluga

11:36

Karl Jakob Hein: peale Ronaldo olen teine kõige töökam...

Raadiouudised

17:50

Narva jõel on oht tahtmatult piiri rikkuda

17:15

Mesilased elasid külma talve probleemideta üle

23.05

Päevakaja (23.05.2026 18:00:00)

23.05

Mesinikud avasid mesilastepäeva oma mesilastarud

23.05

16-aastased saavad võimaluse restoranides ja kohvikutes alkoholi serveerida

23.05

Üha enam koole vahetab 45-minutilised tunnid pikemate vastu

22.05

SA Kultuurileht kaalub veebiväljaannete tasuliseks muutmist

22.05

Balti riigid ostavad Rail Balticu trassile sõitma 20 regionaalrongi

22.05

Tartu Kunstnike Liidu kevadnäitus toob kokku eri põlvkondade kunstnikud

22.05

Päevakaja (22.05.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo