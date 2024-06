Ukraina sõduritele tundub, et lääs venitab abi andmisega. Suurtükiväelaste sõnul jäid nad Avdijivkast ilma just laskemoona nappuse tõttu.

Ukraina sõjaväelaste kasutuses olev Panzerhaubitze võiks minutiga välja lasta kuni 10 mürsku. Aga kustkohast mürske saada?

"Eelmisel aastal lasime iga kahe tunni tagant 10 mürsku järjest. Laskemoona oli palju rohkem. Ühe öö jooksul toimetati meieni kuni 200 mürsku. Praegu sellist asja ei ole," sõnas Ukraina sõjaväelane "Turist".

Äsja veel sõdisid need suurtükiväelased Avdijivka all, mille Ukraina väed pidid lõpuks ära andma.

"Avdijivkas polnud meil näiteks üldse mürske. Praegu hakkas moona juba vaikselt saabuma. Mitte nii palju nagu vaja oleks, aga ikkagi," ütles Ukraina sõjaväelane "Rusty".

Vene vägedel aga selliseid probleeme ei ole.

"Nad on suures ülekaalus. Tundub, et laskemoona on neil piiramatult. Nad lasevad kogu aeg meie pihta, pidevalt kukub midagi taevast," tõdes Ukraina sõjaväelane "Piison".

"Avdijivkas lasti meie pihta viis ööpäeva järjest, isegi viieminutilist pausi ei olnud. See oli karm. Praegu lasevad nad samamoodi Tšassiv Jari pihta," sõnas "Rusty".

Praegu õnnestub Ukraina vägedel vähemalt sellel rindelõigul Vene vägesid tagasi hoida.