Viljandis meenutati Eesti esimese sinimustvalge lipu õmblejat

Beermann oli Põltsamaa kooliõpetaja, kelle õmmeldud esimene sinimustvalge rahvuslipp pühitseti 4. juunil 1884 Otepää kirikus.

Lippu säilitatakse Eesti Rahva Muuseumis (ERM) Tartus.

Emilie Rosalie Beermanni meenutasid lipuhuvilised.

"Viljandiga on ta seotud sellel moel, et Viljandi vana kalmistu on tema viimne puhkepaik. Aastad 20 tagasi õnnestus see kenasti üles leida, jäädvustada siin ka tekstiga Emilie Rosalie Beermanni osa. Ja nüüd püüame ikka igal aastal meelde tuletada tema rolli meie rahvuslipu sünnis," rääkis ajaloolane, Viljandimaa muinsuskaitse ühenduse esimees Jaak Pihlak.