Opositsioon korraldas automaksu vastase piketi

Keskerakond ütleb automaksule ei, kuna see koormab nende hinnangul eriti vaesemaid inimesi.

"Meie hinnad on tõusnud 40 protsenti. Valitsus võtab järjest otsuseid vastu ja riigikogu kinnitab põhimõtteliselt erinevaid maksutõuse, on see käibemaks, on see tulumaksutõus, erinevad viisid, trahvimäärad. Need lihtsalt hakkavad koormama meie inimesi ja meie ettevõtteid, kui me vaatame arvu, mis puudutab absoluutses ja suhtelises vaesuses elavaid inimesi," lausus Keskerakonna aseesimees Lauri Laats.

"See halvendab inimeste toimetulekut, liikumisvabadust ja õigust omandile ning suurendab hinnatõusu ja halvendab meie majanduse konkurentsivõimet. Praegu on see sisuliselt täiesti vale ja lisaks on see põhiseaduse vastane, sest tagasiulatuvalt tahetakse kehtestada maksu inimeste omandile. Ja seda surutakse valitsusliidu poolt läbi seadusevastaselt sidudes puntrasse kõik opositsiooni muudatusettepanekud," rääkis Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

Opositsioonierakonnad pakuvad eelarveaugu täitmiseks muid lahendusi, näiteks maksuküüru reformi ärajätmist ja pankade või digimaksu kehtestamist.

Hoolimata opositsiooni vastuseisust on koalitsioonil plaan automaksuga edasi minna.

"Lõplikus variandis on rahanduskomisjoni ettepanekud ja need tulid valdavalt eelnõu algatajalt ehk rahandusministeeriumist. Aga opositsioon tegi ju ka ettepanekuid soodsamaks tasusid muuta, selles mõttes võib öelda, et opositsiooni ettepanekutele on teatud mõttes vastu tuldud," lausus riigikogu rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (Reformierakond).

"Nad põhimõtteliselt jätkavad obstruktsiooniga, aga kui vaadata neid muudatusettepanekuid, muuta registreerimistasu ja auto aastamaks soodsamaks, siis sisuliselt on (nendega) arvestatud," lisas ta.