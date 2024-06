Opositsiooni hinnangul ei paranda lisaeelarve riigirahanduse olukorda

Opositsioonierakondade sõnul näitab valitsuse kokkulepitud lisaeelarve, et koalitsioonil puudub selge plaan, kuidas riigirahandust korda saada ning pöörata majandus kasvule.

"See on lati alt läbijooksmine," ütles Isamaa esimees Urmas Reinsalu. "Sisulisi, kui me räägime valitsemiskulude kokkuhoidu või toetuste vähendamist, oli seal poolesaja miljoni euro jagu, mis võrdub keskkonnaasutuste uue maja ehituse kuluga, mida valitsus otsustas," ütles ta.

Ühe põhilise probleemina nägi opositsioon investeeringute edasilükkumist järgmisesse aastasse.

"Me ju saame aru, et see ei ole viimane negatiivne lisaeelarve. Juba praegu on teada, et tuleb leida rohkem kokkuhoiuvõimalusi, et see ei kata eelarveauku," lausus Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.

Kuidas riigi rahakotti täita, arvab iga opositsioonierakond isemoodi. EKRE hinnangul piisaks mõnest pooleliolevast investeeringust või maksumuudatusest loobumisest, et eelarvekriis seljatada.

"Rail Balticu ärajätmine toob igal aastal kokkuhoidu 300–400 miljonit aastas," ütles EKRE esimees Martin Helme. "Maksuküüru kaotamise ärajätmine ehk tulumaksureform toob igal aastal riigieelarvesse kokkuhoidu umbes 500 miljonit. Ja rohepööre ehk siis tuulikute ja päikeseparkide ehitamine ja koos sellega möödapääsmatult vajalike elektriparkide ümberehitamine, toob igal aastal maksumaksjale kulu 500 miljonit või veel rohkem," loetles Helme.

Keskerakond pidas oluliseks riigi majanduskasvu strateegia loomist.

"Esimene ettepanek on pankade täiendav maks. See võib olla ajutine, nii kaua kuni pangad saavad lisatulu tänu euribori kasvule. Ja teine lahendus on ka ilmselge, see on loobumine tulumaksu reformist," sõnas Kõlvart.

Isamaa hinnangul tuleks kokkuhoidu leida muuhulgas eelmisel aastal kasutamata jäänud vahenditest.

"Reformierakonna planeeritav maksuküür tuleb tegelikult edasi lükata, sellel rahanduspoliitiliselt ei ole alternatiivi. Teiseks tuleks valitsemiskulusid jõudsamalt vähendada ja kolmandaks, ikkagi seadusega tuleb anda selgem suunis, et eurovahendeid suudetakse selles aastas välisvahenditena kokkulepitud mahus ära rakendada," rääkis Reinsalu.

Kõik kolm opositsioonierakonda olid ühtmeelt, et ka järgmise aasta eelarve positsiooni tuleb parandama hakata juba praegu.