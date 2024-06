Kohila gümnaasiumi õpilased pidasid kooliolümpiamänge

Klasside kaupa 16 riigi lipu alla koondunud õpilased sammusid rongkäigus staadionile. Olümpiatule süütas vigursuusalootus Henry Sildaru.

Kavas olid ainult need spordialad, millega noored tavaliselt kokku ei puutu.

"Pimedate sprint, pimedate käsipall, ratastoolikorvpall, kõnnijalgpall, hoota kaugushüpe ja boccia, mis on meie joaks täitsa uus mäng. On ka pallivise pukilt," loetles Kohila kooliolümpia peakorraldaja, klassiõpetaja Merike Tiidrus.

Kuigi tegemist oli olümpiamängudega, aega ei võetud ja sentimeetreid ei loetud. Tähtis oli osavõtt.

"(Kõige põnevamad olid) jalgpall ja hoota kaugus," sõnas Saksamaa võistkonna liige, 8. klassi õpilane Liisa Reinumäe.

"Mina kindlasti ootan ratastoolikorvpalli. Ise mängin korvpalli sõpradega õues, see tundub kõige põnevam," ütles Portugali võistkonna liige, 11. klassis õppiv Hugo Miljand.

"Nüüd ma päriselt saan aru, kui raske on olla pime, kui sa ei näe. Või kui pead olema ratastoolis. Meil on see projekt käinud pool aastat juba, meil on käinud külas erinevad para- ja eriolümpiasportlased, lapsed on nendega saanud tuttavaks. Kõik on pärast kohtumist öelnud, et miks me varem sellest ei ole kuulnud, miks me ei ole näinud neid võistlusi. Me oleme igal juhul tekitanud väga paljudele Kohila lastele suure huvi selle olümpia liigi vastu," rääkis Tiidrus.

Kohila gümnaasiumis õpib 900 last, kool on korduvalt tunnistatud koolispordiliidu sportlikumaks kooliks.

Kooliolümpial oli võistlemas 628 õpilast.

"Enamus lapsi ikkagi armastab sporti, aga on ka selliseid, kes ei taha üldse midagi teha. Aga üldiselt enamus ikka tahab teha," ütles kehalise kasvatuse õpetaja Maarek Laanmets.

"Täna on (spordialad) erilised ja ma arvan, et neid nad teevad hea meelega," lisas ta.

Kohila kooliolümpia lõpetas minimaraton, mille võitis 10. klassi noormees Sten Meerbach. Tema oli ka ainus, kes konkreetse tulemuse kirja sai.