Belgia peaminister astus valimiskaotuse järel tagasi

Valimistulemus tähendab, et praegune valitsuskoalitsioon, mida juhib De Croo partei Open Vlaamse Liberalen en Democraten ehk Open VLD ei saa riigi parlamendis enamust.

"See on meie jaoks äärmiselt raske õhtu. Oleme need valimised kaotanud," ütles De Croo ja lisas, et võtab kaotuse eest täieliku vastutuse.

Europarlamendi valimistega samal ajal korraldatud parlamendi- ja regionaalvalimistel jääb Flandria traditsiooniline parempartei Uus Flaami Allianss (N-VA) umbes 25 protsendilise häältesaagiga suurimaks parteiks. Teisel kohal on parempopulistide Vlaams Belang. Kumbki neist ei ole praeguse seitsmeparteilise valitsuskoalitsiooni liige.

Kui avaldatud oli 90 protsendi jaoskondade hääletustulemused, oli Open VLD häälte arvu pooles üheksandal kohal.

Brüsselis ja prantsuskeelses Valloonias võitis valimised prantsuskeelne liberaalne partei Mouvement Reformateur, mis tähendab riigile ilmselt kuudepikkusi koalitsioonikõnelusi.

De Croo jääb kuni uue koalitsiooni moodustamiseni valitsusjuhi kohusetäitjaks.