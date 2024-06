Põlluaas: peame tegema kõik, et saada valitsusse

EKRE aseesimees Henn Põlluaas ütles intervjuus ERR-ile, et EKRE peab tegema kõik, et kasvatada oma toetust ning saada valitsusse, samal ajal säilitades oma põhimõtted. Seetõttu arvab ta, et erakonnal oleks vaja uut juhti. Põlluaas ütles veel, et Martin Helme süüdistused võimupöördest EKRE-s viisid erakonnast ka eurovalimiste hääli.

ERR-i fotograaf tabas teid EKRE valimispeolt Martin Helmega pingeliselt tõtt vaatamas. Mille üle te niimoodi arutlesite või vaidlesite?

Me vestlesime nendest tema poolt raadiosaates avaldatud väidetest ja süüdistustest, mis puudutasid mind ja mis on absoluutselt alusetud.

EKRE esimees süüdistab teid siis alusetult tema sõnu kasutades tema vastase võimupöörde korraldamises?

Mis võimupöördest saab rääkida, kui kongressil igal aastal valitakse EKRE esimeest. See on ju täiesti loomulik, kui kandidaate on rohkem kui üks. Ja hakata süüdistama seetõttu mingisuguse võimupöörde sooritamisest on ju täiesti absurdne. Mida rohkem kandidaate on, seda parem. See näitab, kuidas erakonna sisedemokraatia toimib ja kui seda hakatakse maha tampima, siis on minu meelest asjad ikka väga korrast ära.

Kas te toetate Silver Kuusiku kandidatuuri EKRE esimehe kohale?

Jah. Ma olen alati toetanud siiamaani Martin Helmet, aga need suured juhtimisvead ja taktikalised sammud, mis on viinud erakonna toetuse alla... Olukorras, kus tänane valitsus teeb kõik, et Eesti majandust ja inimeste heaolu hävitada, peaks EKRE toetus ju tõusma opositsioonierakonnana, aga läheb alla. See on terve pikaajalise protsessi ja valeotsuste tagajärg. Seda nägime ka eurovalimistel, kus meie kampaania ei täitnud eesmärki, ei olnud õigesti läbi viidud ja me jäime ainult ühe kohaga. Nii et ma arvan tõepoolest, eriti kui arvestada erakonna sisekliimat ja sisedemokraatia suuri vajakajäämisi, et oleks aeg kongressil otsustada, kas senine esimees saab jätkata. Kuna tema tulemused ei ole kahjuks head, siis jah, ma leian, et oleks aeg [esimeest] vahetada.

Aga siis sellist teie poolehoidu Silver Kuusikule käsitleb Martin Helme temavastase putšina.

See arusaam on ju täiesti absurdne. Valimised ei ole putš. Valimised ei ole mingisugune võimupööre, mida tuleb siin paaniliselt teisi süüdistades ja valesid kasutades maha suruda. Valimised ongi osa demokraatiast. Kui see tekitab mingisugust paanikat, et on ka vastaskandidaat olemas, siis selline olukord ei ole kuigi normaalne. Kas siis kõik riigikogu valimised või teiste erakondade juhivalimised, kus on mitu kandidaati, on kõik putšid siis või? Ei ole.

Ja seda sarnasel viisil üritasite siis ka Martin Helmele seal valimispeol selgitada?

Jaa, loomulikult. Ma ütlesin, et see, kui tema lahterdab inimesi siin omadeks ja vaenlasteks, ei pea absoluutselt paika. Olen talle ka varem öelnud, et sa ei saa niimoodi võtta. Et igal inimesel on ka omad arusaamad ja seisukohad ja meil kõigil on õigus neid välja öelda, ilma et peaks mingisuguseid tagajärgi kartma.

Ja tema leidis, et tegemist on ikkagi presidentaalse erakonnaga ja tema otsustab, tema on esimees ja nii on. Mina ei ole sellega nõus, mina leian, et igas erakonnas ja ka EKRE-s, kui me seisame demokraatia eest, siis peab ka sisedemokraatia olema ja otsused tuleb teha ühiselt, diskuteerida, arutada, jõuda nendeni. See oleks normaalne.

Mis teie hinnangul tema arusaama siis selliseks on kujundanud, et igasugune temavastane tegevus erakonnas või ettepanekud muutusteks on käsitletav putšina?

Seda on raske öelda. Aga ma tahaks rõhutada seda, et tegemist ei ole ju temavastase tegutsemisega. Tegemist on hoopis sellega, et teha EKRE toimivamaks, demokraatlikumaks, teha otsuse protsess laiemaks, arutada, millised peaksid olema meie taktika ja strateegia, panna need pikemaajalisemalt paika jne. See kõik on kantud eesmärgist muuta EKRE tugevamaks, paremaks ja mis põhiline – saada valitsusse –, et mitte jääda igavesti opositsiooni, kus me ei saa enda eesmärke, sihte ja ka maailmavaadet ju edendada ega mitte midagi selle jaoks teha. See on selle asja eesmärk, mitte võimu võtta lihtsalt.

Martin Helme seni ongi öelnud raudkindlalt, et valitsusse minek on välistatud, EKRE oma põhimõtetest ei taandu ja justkui nüüd, kui erakond üritaks kandepinda laiendada, võib-olla käremeelsust maha tõmmata veidi, siis tähendaks põhimõtetest loobumist.

See on täiesti vale arusaam ja pigem on see kantud demagoogiast, et tema enda positsioon ei kõiguks ja et seda kindlustada, justkui oleks kõik alati õigesti tehtud. See, kui me oma tooni muudaksime, ei tähenda ju seda, et me enda põhimõtetest ja enda vaadetest ja ideaalidest loobume. Mina olen täiesti kindlal seisukohal, et eriti rahvuskonservatiivid peavad alati igas olukorras olema väärikad ja jääma tasakaalukaks. Eks me näeme ju ka küsitlustest, et see on üks asi, mis puudutab väga paljusid meie enda liikmeid ja ka teisi inimesi, kes ütlevad, et toetaks küll EKRE-t, aga vot sellel teisel põhjusel mitte. Kui me ikkagi need muudatused teeme, siis see annab EKRE-le jõudu juurde, see laiendab meie toetuspinda ja lõpptulemus on see, et me saame ikkagi seista enda valijate ja Eesti eest. Aga kahjuks on see pea peale pööratud, et justkui siis enam EKRE-t ei oleks. Loomulikult oleks ja EKRE oleks märksa tugevam kui täna.

Erakonnad ikka aeg-ajalt maadlevad oma sisepingetega, karmimal juhul on see viinud ka erakonnast lahkumisteni. Kuidas EKRE on seni suutnud nii kaua ilma suurema väljastpoolt paistva tülita hakkama saada? Või on sees ikkagi olnud selliseid podisemisi aeg-ajalt?

Tõepoolest, EKRE on olnud selles suhtes vägagi erandlik erakond, et meil ei ole selliseid sisetülisid olnud. Me oleme ikkagi eeskätt maailmavaateline erakond ja inimesed tulevad siia mitte mingisuguste soojade kohtade ja piruka juurde

pääsemise eesmärgil, vaid just toetamaks seda rahvuskonservatiivset maailmavaadet. Ja seetõttu ei ole olnud jah. Aga kahjuks peab ütlema, et eriti viimase aasta jooksul on need tendentsid süvenenud. Ja nüüd, kui valimispäeval tuleb erakonna esimees sellise avaldusega välja, siis tegelikult ta ju täiesti selgelt kahjustab minu kui kandidaadi valimistulemust. See oleks kahtlemata olnud oluliselt parem. Ja selle läbi kahjustab ka erakonda. See on täiesti pretsedenditu minu meelest, kui erakonna esimees tuleb välja selliste süüdistustega justkui inimesed, kes tahavad seista EKRE hea käekäigu eest, tahaksid EKRE-t

hoopistükkis hävitada ja asub ise meie valimistulemusi lammutama ja halvendama. See on minu meelest täiesti enneolematu.

Rääkisite enne erakonnas tehtud valedest otsustest. Millised konkreetsed valed otsused on erakonnas tehtud?

Eks see rodu on üsna pikk. Ei saa öelda, et kõik otsused valed oleks,

loomulikult mitte. Martin Helme on teinud väga palju väga õigeid ja häid otsuseid.

Ma ei hakka üksikuid asju välja tooma, aga põhiprobleem on ikkagi selles, et kui veel põhikirja järgi juhib erakonda juhatus ja teeb vastavad otsused ja esimees viib neid ellu, siis paraku täna oleme olukorras, kus otsused pahatihti teeb ainuisikuliselt erakonna esimees ja seda ei pea ma absoluutselt õigeks.

Osa EKRE poliitikute suust on kõlanud aeg-ajalt mitte just üheselt mõistetavaid seisukohti, mis puudutavad Venemaa sõda Ukrainas. Seisukohad selle kohta, kes selle sõja peaks võitma, kui palju peaks Ukrainat relvastama ja kes selle sõja üldse valla päästis.

Mina ei saa isiklikult sellistest väljaütlemistest ja seisukohtadest aru. Minu meelest ei ole siin üldse mingisugust kahtluse momentigi, Venemaa on süüdi, Venemaa algatas selle agressioonisõja ja mina kahtlemata hoian pöialt Ukrainale. Teisiti ei saakski olla võimalik, sest täiesti selge on, et kui Venemaa võidab, siis pöörab ta pilgu meie peale. Ja sõltumata sellest, mis meie teeme, me võime lipitseda nagu Päts ja anda kõiges järgi ja karta, et äkki ma ärritame Venemaad, aga sellest ei loe mitte midagi. Venelane tungib meile kallale siis, kui tema ise seda tahab. Või siis ei tungi. See ei sõltu meist, meie sammudest. Igal juhul me peame Ukrainat toetama ja ma loodan tõesti, et Ukraina võidab selle sõja.

Endine EKRE liige Peeter Ernits kirjutas sel nädalal Eesti Päevalehes ilmunud arvamusloos esmapilgul üsna pöörasena kõlanud väite Mart Helme kohta, et Mart Helme olevat öelnud, et Venemaa peab Ukrainas püha sõda ja et tema toetab seda. Ernitsa tsitaat oli: "EKRE liikmed rääkisid nüüd mulle, kuidas samal koosolekul, kus oli juttu putšist, sai erakonna juhatus osa Mart Helme sõnavõtust, kus ta teatas, et Venemaa peab Ukrainas püha sõda ja tema toetab seda. Juttu kuulnud erakonna juhatuse liikmed olid sellisest jutust silmanähtavalt ärritunud ja püüdsid aseesimeest korrale kutsuda".

Kahjuks vastab see tõele.

See vastab tõele?

Jah.

Millele te seda öeldes tuginete praegu?

Oma kõrvaga kuulsin. Mart ütles seda meie juhatuse koosolekul, nii et neid inimesi on seal palju, kes seda kuulsid.

Kõlab uskumatuna.

Jah, tõepoolest.

Kas teie siis küsisite aru Mart Helmelt sellise seisukoha kohta ja kas ta põhjendas seda laiemalt?

Ei põhjendanud laiemalt.

Kuidas vestlus või arutelu seal lõppes?

See oli kahtlemata šokiks kõigile.

Kuidas see asi koosolekul kokku tõmmati?

Ei tõmmatudki, see jäi õhku rippuma. Aga mina ja ka teised juhatuse liikmed ei saa mingil juhul sellise arvamusega ühineda.

Kui suurena te näete Silver Kuusiku toetajaskonda? Kes tema selja taga veel on?

Kuusiku selja taga on palju erakonna liikmeid, keda kõiki kannab see ühine mure,

et me peaksime EKRE-ga edasi minema, mitte ennast nurka mängima ja istumagi opositsioonis kõiki teisi halvustades ja rünnates. Me peame tegema ikkagi kõik, et saada toetust juurde, et saada valitsusse, et saada oma eesmärke ellu viia, oma ideedest ja aadetest mitte loobudes. Nii et neid inimesi, kes tunnevad muret tänase olukorra pärast, on üsna palju. Ma ei oska praegu küll ennustada, kuidas see hääletamine läheb, eriti kui Kuusikul ei lasta enda seisukohti erakonna liikmetele tutvustada enne kongressi.