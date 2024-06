Martin Helme: EKRE-s tahetakse teha võimupööret

Mai keskel EKRE esimeheks kandideerimisest teatanud Silver Kuusik ei ole iseseisev poliitiline figuur, vaid tegu on tankistiga, kelle selja taga seisavad need, kes soovivad erakonnas teha võimupööret, ütles Martin Helme Tre Raadio saates.

"Põhiliselt Kuusiku selja taga seisavad meie erakonnas tuntud ja hinnatud inimesed Jaak Valge ja Henn Põlluaas, mis on väga kurb lugu. Nende peamine programm on muuta EKRE peavooluparteiks, et me meeldiksime oma ideoloogilistele vastastele. Ja mina selle programmiga nõus ei ole," lausus ta.

Martin Helme lisas, et veel vähem on ta nõus võtetega, millega võimupööret proovitakse läbi viia.

"Eelkõige on võteteks erakonna sees laimavate ja valelike meilide saatmine näiteks juhatusele ja siis nende meediasse lekitamine, et siis peaks mina ja erakond selgitama, et tegelikult ei ole niimoodi. Kõik need jutud, kuidas meil on rahaasjades tohutult skandaalset ja probleemid – absoluutselt vale," ütles ta

Martin Helme sõnul on selline tegevus tema jaoks täiesti vastuvõetamatu.

"Mul ei ole mingi probleeme sellega, et inimesed kandideerivad minu vastu ja pakuvad alternatiivset platvormi. Aga minna meediasse lekitamistega ja tõmmata meedias kaela erakonnale pahandusi ja kahjustades oma erakonna esinumbrit, selleks et erakonna kongressil mingit eelist saavutada, on erakonna valimistulemuse kahjustamine. See on täiesti vastuvõetamatu tegevus," rääkis ta.

Selle nädala alguses kohtus ta enda sõnul Silver Kuusiku ja Jaak Valgega, kes esitasid talle põhimõtteliselt ultimaatumi.

"Öeldi, et Martin, kas sa oled huvitatud erakonna lõhenemise ärahoidmisest. Ma ütlesin, et muidugi olen, millest me räägime. (Nemad ütlesid, et) meil on selline pakkumine, et Silver Kuusik ei pruugi kandideerida esimeheks, aga sellisel juhul tuleb kokku leppida, et ta saab aseesimeheks. Ma juhin tähelepanu, et need on inimesed, kes räägivad demokraatia suurendamisest erakonnas," lausus Martin Helme.

Teiseks sooviti, et aseesimeestest peab ametist lahkuma Mart Helme, kelle asemele pandaks Kuusik. Samuti soovisid Valge ja Kuusik, et edaspidi teeb kõik otsused erakonna juhatus, alates personaaliast ja lõpetades poliitiliste otsustega.

Veel tahtsid Kuusik ja Valge, et tuleb muuta erakonna eestkõnelejaid avalikkuses. Näiteks on nende hinnangul liiga palju sõna võtnud riigikogus ja ja avalikkuses Moonika Helme ja Kert Kingo, keda ei tohiks kajastada vähemalt EKRE enda portaalis "Uued Uudised".

Samuti soovisid Kuusik ja Valge, et suhtlemise stiili ja tooni tuleb muuta.

EKRE aseesimees Mart Helme ütles, et kui inimesed leiavad, et EKRE stiil ja põhimõtted on neile võõraks jäänud ja edasi peaks minema teistmoodi, siis tuleb kas erakonnas enda arusaamadele piisavalt toetajaid leida või erakonnast lahkuda. Mart Helme hinnangul pole võimupöörde soovijatel EKRE-s piisavalt toetajaid.

Martin ja Mart Helme viisi EKRE-t juhtida kritiseeris aprilli lõpus karmilt toona erakonnast lahkunud Peeter Ernits, kes ütles, et Helmed suutsid erakonna üles töötada, kuid tänaseks päevaks on nad muutunud takistuseks EKRE-le, et pääseda riigis võimule.

Ernitsa sõnul on ilmselge, et EKRE läbikukkumiste taga on suuresti erakonnasisese demokraatia nõrkus, et mitte öelda selle puudumine. Ernitsa hinnangul mängis EKRE väljakutsuva käitumisega maha võimaluse olla valitsuses ka peale 2023. aasta riigikogu valimisi.