Ungari opositsioon sai eurovalimistel erakordselt hea tulemuse

Ungari valitsev partei Fidesz sai oma halvima tulemuse Euroopa Parlamendi valimistel, kuna esialgsed andmed näitavad, et uus rivaal kogus pühapäeval peaaegu 30 protsenti häältest.

Endine valitseva partei liige ja nüüdne rivaal Peter Magyar ning tema Tisza partei said 29,7 protsenti häältest, kui loetud oli 99 protsenti hääletussedelitest. Ungari peaministri Viktor Orbani Fidesz ja selle väiksemad liitlased said 44,6 protsenti häältest, mis on oluliselt madalam kui küsitlused ennustasid, vahendas Politico.

Fidesz on viimase kahe aastakümne jooksul alla 50 protsendi häältest saanud vaid korra, saades 2004. aastal 47,4 protsenti. Esialgsed tulemused annaksid Orbanile 11 ja Magyarile seitse kohta Euroopa Parlamendis.

"Pühapäevane tulemus on suur võit Peter Magyarile ja suur ebaõnnestumine Fideszile," ütles Peter Kreko, sõltumatu mõttekoja Political Capital tegevdirektor. "Fideszile on tekkinud tõeline konkurent."

Endine Fideszi parteiametnik ja endise Ungari justiitsministri Judit Varga eksabikaasa Magyar läks valijatele korda, kuna ta kritiseeris korruptsiooni ja Orbani režiimi. Ta on lubanud tagasi tuua miljarditesse ulatuvad EL-i rahalised vahendid, mis on Brüsseli poolt külmutatud Ungari õigusriigi probleemide tõttu.

"See on Orbani võimutehase Waterloo, lõpu algus," ütles Magyar pärast tulemuste selgumist.

"Täna toimusid kahed valimised ja me võitsime mõlemad," ütles Orban pärast valimisi Budapestis toimunud koosolekul, viidates samal päeval toimunud Ungari kohalikele valimistele. "Me oleme saavutanud olulisi võite raskes lahingus."