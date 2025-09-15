X!

Rootsi peaminister tõrjus Orbani väiteid laste kuritegevuse kohta Rootsis

Välismaa
Rootsi peaminister Ulf Kristersson (vasakul) ja Ungari peaminister Viktor Orban 2024. aasta veebruaris ühisel pressikonverentsil.
Rootsi peaminister Ulf Kristersson (vasakul) ja Ungari peaminister Viktor Orban 2024. aasta veebruaris ühisel pressikonverentsil. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Välismaa

Rootsi peaminister Ulf Kristersson süüdistas esmaspäeval oma Ungari kolleegi Viktor Orbán valetamises, kui viimane ütles, et Rootsi õiguskord on kokku varisemas ja tõi selle tõestuseks väite, et kuritegelikud jõugud on palganud kümneid lapsi mõrvu sooritama.

Euroskeptiline rahvuspopulist Orbán, keda ootavad 2026. aastal ees pingelised parlamendivalimised, on regulaarselt püüdnud oma toetajaid innustada, rääkides teistes lääneriikides justkui toimuvast moraalsest allakäigust ja vastandades neid Ungariga, kommenteeris konfliktist kirjutanud uudisteagentuur Reuters.

"Traditsiooniliste väärtuste hülgamine, terve mõistuse eiramine ja nõrk valitsemine on viinud selleni, et barbaarsus juurdub Euroopa ühes kõige suurepärasemas riigis," kirjutas Orbán esmaspäeva varahommikul sotsiaalmeediakanalis X. Postitusele lisatud videos ütles Ungari peaminister, et Rootsis on mõrva eest vahistatud üle 280 alaealise tüdruku.

Rootsi on tunnistanud, et riigis on probleem jõuguvägivallaga, ja teatas eelmisel nädalal plaanist langetada kriminaalvastutuse vanusepiiri 15-lt eluaastalt 13-le, kuna kuritegelikud jõugud on üha rohkem lapsi kuritegusid sooritama värvanud, teades, et neid ei saa karistada.

Rootsi kuritegevuse ennetamise riikliku nõukogu andmetel kahtlustati 2024. aastal Rootsis mõrvas või tapmises kokku kaheksat 15–17-aastast tüdrukut.

Märtsis teatas Rootsi, et tapmiste ja mõrvade määr langes eelmisel aastal järsult, jõudes madalaimale tasemele alates 2014. aastast, kuna suurenenud jälitustegevus vähendas jõugukuritegevust, mis oli viinud relvadega seotud surmajuhtumid Rootsis Euroopa Liidu kõige kõrgemale tasemele.

Vastuseks Orbáni postitustele ütles Rootsi peaminister, et Ungari juht on enne järgmise aasta valimisi meeleheitel. "Need on ennekuulmatud valed. Pole üllatav, et see tuleb mehelt, kes lammutab omaenda riigis õigusriigi põhimõtteid," kirjutas Kristersson X-is.

Orban on oma valitsuse rändepoliitika ja meediavabaduse ning LGBTQ-õiguste piiramise sammude pärast sageli Euroopa Komisjoniga konflikti sattunud.

Ta lükkas Rootsi NATO-ga liitumist edasi 2022. ja 2023. aastal, viidates Rootsi kriitikale, mida Stockholm tegi Ungari demokraatia ja õigusriigi põhimõtete järgimise suhtes.

Ungari mõttekoja Centre for Fair Political Analysis analüütik Zoltan Novak ütles, et Rootsi näib olevat peaaegu juhuslik sihtmärk ja et Orban oleks sama hästi võinud rünnata ka teisi riike, näiteks Prantsusmaad või Saksamaad.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Samal teemal

arvo pärt 90

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:20

Pärnus katsetatakse apteekides ravimijäätmete kogumiskaste

21:19

Ühendkuningriigi hävitajad liituvad Poolas NATO missioonidega

21:17

Ministeeriumi sõnul otsustavad sünnitusosakonna sulgemise haiglad ise

21:15

Vilniuses sõlmiti Rail Balticu elektrifitseerimise miljardilepe

21:11

Rubio arutab Iisraelis Katari rünnaku tagajärgi ja relvarahu võimalusi Gazas

21:09

Valgevene peastaabi ülem: meie õppused ei ole suunatud ühegi riigi vastu

21:08

Kagupiirile kaevatakse ligi 40-kilomeetrine tankitõrjekraav

21:08

Hea lõpp tõi Viljandile teise võidu

21:05

Kiiev: Ukraina hävitas 40 miljonit dollarit maksva Vene õhutõrjesüsteemi Uuendatud

20:58

Rootsi peaminister tõrjus Orbani väiteid laste kuritegevuse kohta Rootsis

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

21:05

Kiiev: Ukraina hävitas 40 miljonit dollarit maksva Vene õhutõrjesüsteemi Uuendatud

16:53

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

15:28

Pärast Primorski sadama rünnakut seisavad kümned varitankerid Soome lahel ankrus

08:37

Kuberner: Kirki tapmises kahtlustatav ei tee võimudega koostööd

14.09

Sõja 1299. päev:Ukraina droonirünnak süütas ühe suurima Venemaa naftatöötlemistehase Uuendatud

10:05

Kristin Lätt paneb sportlaskarjääri määramata ajaks pausile

09:02

Taro tegi terroripropaganda jälgimise karistamise teemal kannapöörde

14.09

Kaitsetööstuspargis võib laskemoona tootmine jääda venima

14.09

Maailmameister Saksamaa sai põneva finaali järel kaela ka EM-kulla Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

ilmateade

loe: sport

21:08

Hea lõpp tõi Viljandile teise võidu

20:39

Võrkpalli MM-il on esimesed piletid kaheksandikfinaali juba jagatud

20:03

VIDEO | End jõuga läbi murdnud Pariisi olümpiavõitja jooks MM-il tühistati

19:12

Karelson peab esimest korda enne võistlust kaalu langetama

loe: kultuur

18:17

Ugala 106. hooaja avas Ameerika draama "Taeva kingitus"

17:56

Rakvere teatris esietendus tõestisündinud lool põhinev "Elevantmees"

15:17

Johan Elm: dilemma sügava kunsti ja meelelahutuse vahel tuleb mõnikord ikka pähe

11:46

Galerii: Rapla kultuurifestivalil Särin esines ansambel Koer

loe: eeter

17:18

Uus dokumentaalsari seab Ida-Virumaa paari silmitsi sõjaga Ukrainas

16:56

Üle 50 aasta abielus olnud Evi ja René Eespere: kõige olulisem on täielik sõprus

15:17

Johan Elm: dilemma sügava kunsti ja meelelahutuse vahel tuleb mõnikord ikka pähe

15:05

Grete Lõbu: ekraanil olemine on teletöö ebameeldivaim osa

Raadiouudised

18:50

TALO soovib jätkuvalt kultuuritöötajate miinimumpalga tõusu 2065 euroni

18:35

Päevakaja (15.09.2025 18:00:00)

18:35

Taro tegi terrorismipropaganda jälgimise karistamise teemal kannapöörde

17:55

Kahanev sündide arv tõstatab küsimuse väiksemate sünnitusosakondade kestlikkusest

17:30

Turismiviisade teema ei pruugi jõuda Euroopa Liidu uude sanktsioonide paketti

15:40

Soome joogitootjale Olvi kuuluv A. Le Coq ostab Värska Originaali

15:30

Raadiouudised (15.09.2025 15:00:00)

12:55

Teisipäev tuleb sajune

12:25

Raadiouudised (15.09.2025 12:00:00)

09:50

USA ja Hiina arutavad tollimakse ning Tiktoki saatust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo