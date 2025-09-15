Rootsi peaminister tõrjus Orbani väiteid laste kuritegevuse kohta Rootsis

Rootsi peaminister Ulf Kristersson süüdistas esmaspäeval oma Ungari kolleegi Viktor Orbán valetamises, kui viimane ütles, et Rootsi õiguskord on kokku varisemas ja tõi selle tõestuseks väite, et kuritegelikud jõugud on palganud kümneid lapsi mõrvu sooritama.

Euroskeptiline rahvuspopulist Orbán, keda ootavad 2026. aastal ees pingelised parlamendivalimised, on regulaarselt püüdnud oma toetajaid innustada, rääkides teistes lääneriikides justkui toimuvast moraalsest allakäigust ja vastandades neid Ungariga, kommenteeris konfliktist kirjutanud uudisteagentuur Reuters.

"Traditsiooniliste väärtuste hülgamine, terve mõistuse eiramine ja nõrk valitsemine on viinud selleni, et barbaarsus juurdub Euroopa ühes kõige suurepärasemas riigis," kirjutas Orbán esmaspäeva varahommikul sotsiaalmeediakanalis X. Postitusele lisatud videos ütles Ungari peaminister, et Rootsis on mõrva eest vahistatud üle 280 alaealise tüdruku.

⚖️ The Swedish government lectures us about the rule of law. Meanwhile, according to an article by Die Welt, criminal networks are exploiting Swedish children as killers, knowing the system won't convict. A country once known for order & safety is now collapsing: over 280… pic.twitter.com/eWhqvn20KJ — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 15, 2025

Rootsi on tunnistanud, et riigis on probleem jõuguvägivallaga, ja teatas eelmisel nädalal plaanist langetada kriminaalvastutuse vanusepiiri 15-lt eluaastalt 13-le, kuna kuritegelikud jõugud on üha rohkem lapsi kuritegusid sooritama värvanud, teades, et neid ei saa karistada.

Rootsi kuritegevuse ennetamise riikliku nõukogu andmetel kahtlustati 2024. aastal Rootsis mõrvas või tapmises kokku kaheksat 15–17-aastast tüdrukut.

Märtsis teatas Rootsi, et tapmiste ja mõrvade määr langes eelmisel aastal järsult, jõudes madalaimale tasemele alates 2014. aastast, kuna suurenenud jälitustegevus vähendas jõugukuritegevust, mis oli viinud relvadega seotud surmajuhtumid Rootsis Euroopa Liidu kõige kõrgemale tasemele.

Vastuseks Orbáni postitustele ütles Rootsi peaminister, et Ungari juht on enne järgmise aasta valimisi meeleheitel. "Need on ennekuulmatud valed. Pole üllatav, et see tuleb mehelt, kes lammutab omaenda riigis õigusriigi põhimõtteid," kirjutas Kristersson X-is.

These are outrageous lies. Not surprising coming from the man who is dismantling the rule of law in his own country. Orbán is desperate ahead of the upcoming Hungarian election. https://t.co/55uPGwPvMi — Ulf Kristersson (@SwedishPM) September 15, 2025

Orban on oma valitsuse rändepoliitika ja meediavabaduse ning LGBTQ-õiguste piiramise sammude pärast sageli Euroopa Komisjoniga konflikti sattunud.

Ta lükkas Rootsi NATO-ga liitumist edasi 2022. ja 2023. aastal, viidates Rootsi kriitikale, mida Stockholm tegi Ungari demokraatia ja õigusriigi põhimõtete järgimise suhtes.

Ungari mõttekoja Centre for Fair Political Analysis analüütik Zoltan Novak ütles, et Rootsi näib olevat peaaegu juhuslik sihtmärk ja et Orban oleks sama hästi võinud rünnata ka teisi riike, näiteks Prantsusmaad või Saksamaad.