Harjumaa ühtse piletisüsteemi takistuseks on erinevad soodustused

Tallinna linna ja Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse väitel takistab ühtse piletisüsteemi loomist see, et bussis saavad pensionärid ja lapsed tasuta sõita aga rongis peavad nad pileti ostma.

Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juht Andrus Nilisk ütles ERR-ile, et Tallinnas ning selle ümbruses sõitvaid ronge ja busse ühendav pilet muudaks ühistransporti populaarsemaks. Ta tõi näiteks Rummu elaniku, kes soovib Mustamäele Tallinna tehnikaülikooli juurde sõita. Kaks korda päevas sõitev maakonnabuss viib otse sihtkohta ning maksab inimesele kolm eurot ja 80 senti. Autosõit, mille võib ette võtta siis, kui süda lustib, maksab umbes neli eurot. Autoga pea võrdväärset liikumisvabadust lubaks aga ümberistumistega reis, mida saab Rummust alustada 20 korda päevas. Kuid see on hulga kallim.

"Tema hind on 7.30, sest maakonnabussiga Rummust Keilasse on kaks eurot, rongiga Tallinnasse on 3.30 ja Tallinna bussiga edasi tehnikaülikooli juurde edasi on kaks eurot," rääkis Nilisk. "Kui ma pean maksma pea kahekordset hinda, siis ilmselgelt ma ei lähe sinna ühistransporti."

Üks pilet, millega saaks sõita kõigis piirkonna bussides ning rongides, võiks Niliski sõnul odavam olla.

Kuid selleks tuleb kokku leppida, kuidas jaotub piletitulu. Ning just seda kokkulepet ei suuda kolm suurt vedajat sõlmida.

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul on takistuseks erinevad soodustused.

"Kuni meil ei ole kokku lepitud, et bussides ja rongides on täpselt samas määras soodustused, siis see tekitab olulisi ebaefektiivsusi," ütles Järvan ERR-ile. Tema ja Niliski sõnul on mure selles, et rongides peavad lapsed ja pensionärid pileti ostma aga maakonnabussides saavad nad tasuta sõita.

Praegu on keskmine rongipilet inimese jaoks oluliselt kallim kui keskmine bussipilet. Kui panna need kokku ühtseks tsoonidel põhinevaks piletiks, on raske kokku leppida, kes saab suurema tüki piletitulust. Ning selle taha Järvani ja Niliski sõnul uue piletisüsteemi loomine jääbki.

"Kui nüüd soodustusi ei ühtlustata, siis ei ole võimalik teha ka ühtset toodet, sest kes selle kinni maksab. Meie jaoks soodustuste ühtlustamisel ei ole vahet, kas tehakse rongis pensionärile ja õpilasele tasuta sõit või siis tehakse bussis tasuline sõit," rääkis Nilisk.

Järvan ja Nilisk arvutasid, et kui õpilased ja pensionärid peaksid kõikjal 40 protsendilise hinnaga sooduspileti ostma, koguks ühine piletisüsteem täiendavad 2,4 miljonit eurot aastas. Kui Tallinna ümbruses oleks nii rongisõit kui bussisõit õpilastele ja pensionäridele tasuta, väheneks piletitulu 6,4 miljonit eurot.

Regionaalminister Piret Hartman rääkis läinud nädalal Vikerraadios, et õpilastelt ja pensionäridelt bussisõidu eest raha küsida riik praegu ei plaani.

"Ma ei julgeks siin täna välja öelda, et me läheme pensionäre ja lapsi maksustama. See on hetkel olemasoleva koalitsiooni kokkulepe, et me seda ei tee. Aga mis tulevik toob, sünnib edaspidistes aruteludes ja vaidlustes," sõnas Hartman.