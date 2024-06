Kohus mõistis Hunter Bideni süüdi

Prokurörid teatasid, et Hunter Biden omas tulirelva, kuigi ta tarbis sel ajal narkootilisi aineid. Prokuröride teatel rikkus Hunter Biden nii föderaalseadust.

Vandekohus mõistis Hunter Bideni süüdi kõigis kolmes süüdistuspunktis. Kohus leidis, et ta rikkus seadusi, mille eesmärk oli takistada narkosõltlastel tulirelvi omamast, vahendas CNN.

Tegemist oli ajaloolise otsusega, see on esimene kord, kui USA presidendi poeg on oma isa ametiajal kuriteos süüdi mõistetud. Hunter Biden pani siiski kuriteod toime juba siis, kui Joe Biden polnud veel USA president.

Hunter Bidenit võib oodata nüüd kuni 25-aastane vanglakaristus ja ligi 750 000 dollari suurune rahatrahv. Tõenäoliselt on tema karistus aga palju leebem, kuna teda pole varem süüdi mõistetud.

Viimane süüdimõistev otsus mängib 2024. aasta USA presidendikampaanias suurt rolli, kuna Joe Biden kandideerib taas presidendiks. Eelmisel kuul mõistis kohus süüdi Bideni rivaali Donald Trumpi, kes üritab samuti Valgesse Majja tagasi saada.

Hunter Bidenile on esitatud veel ka maksudest kõrvalehiilimise süüdistused. See kohtuprotsess peaks algama 5. septembril ehk kaks kuud enne presidendivalimisi.