USA demokraadid näevad Hunter Bideni süüdimõistmises ohtu Joe Bideni valimiskampaaniale

Ameerika Ühendriikide presidendi poeg Hunter Biden mõisteti teisipäeval kohtus süüdi relvaseaduse rikkumises. Ekspertide hinnangul ei avalda see novembris toimuvatele USA presidendivalimistele suurt mõju, küll aga kahjustab president Joe Bideni valimiskampaaniat.

Vandekohus mõistis eile USA presidendi poja Hunter Bideni süüdi relvaseaduse rikkumises, kuna ta varjas 2018. aastal tulirelva ostes oma uimastisõltuvust, rikkudes sellega föderaalseadust. 54-aastast Hunter Bidenit võib nüüd oodata kuni 25-aastane vanglakaristus. Kuna teda pole aga varem süüdi mõistetud, loodab juriidiline meeskond aga leebemat karistust.

Washington Posti andmetel on president Joe Bideni meeskond nüüd mures, et poja minevikuteod võivad kahjustada ametis oleva presidendi tänavust kampaaniat.

Kuigi valdav osa demokraate ei pea Joe Bidenit oma poja käitumise eest vastutavaks, võib poliitvaatlejate hinnangul Hunter Bideni süüdimõistmine siiski mõjutada sõltumatuid valijaid.

Lisaks paneb poja kohtuotsus Bideni tänavuse presidendikampaania uude valgusesse. Ametis oleva presidendi kampaaniameeskond on viimastel nädalatel keskendunud paljuski Donald Trumpile, kui äridokumentide võltsimises süüdi mõistetud kurjategijale.

Pärast Hunter Bideni süüdijäämist on aga ekspertide hinnangul Bideni meeskonnal keeruline sama sõnumi kasutamist jätkata. Ja seda olukorras, kus Bideni ja Trumpi esimene valimisdebatt toimub juba kahe nädala pärast.

Kohtuprotsessi vältel on Valge Maja ning presidendi kampaaniameeskond keeldunud Hunter Bideni juhtumit kommenteerimast, nimetades seda perekonnasiseseks asjaks.

Pärast otsuse välja kuulutamist tühistas Bideni administratsioon oma tavapärase pressikonverentsi ning mõned tunnid hiljem maandus president Biden Delaware'is, kus kohtus oma pojaga.

Kirjalikus avalduses väljendas Biden toetust oma pojale, tundes uhkust, et viimane on oma narkosõltuvuse tänaseks seljatanud.

President rõhutas samas, et austab USA õigussüsteemi ja kohtuotsust. Varasemalt on Biden kinnitanud, et ei kavatse presidendina oma pojale armu anda.

Hunter Bideni juriidilised probleemid ei ole sellega aga veel lõppenud ning tõusevad taaskord päevakorda vahetult enne valimisi.

Nimelt seisab Hunter Bidenil septembris ees kohtuprotsess, kus presidendi poega süüdistatakse maksudest kõrvale hiilimises.