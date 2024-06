EKRE Tartu asejuht: me alusetult ründame seda ühiskonna osa, mis seda ei vääri

EKRE Tartu ringkonna aseesimees ja linnavolikogu liige Merle Kivest ütles, et EKRE maailmavaade on küll õige, kuid erakonna stiil ja tonaalsus on selline, mis peletab osa konservatiivseid valijaid erakonna juurest eemale. Kolmapäeva õhtul selgub, kas EKRE Tartu ringkonna juhatus astub erakonnast välja või mitte.

"Olukord kulmineerus teisipäeva õhtul selliste sündmustega, mida me Tartu ringkonna juhatusena kindlasti heaks kiita ei saa. Meie ringkonna esimees (Silver Kuusik - toim) ja üks juhatuse liige (Jaak Valge - toim) on erakonnast eemaldatud ja seetõttu me kindlasti peame ühiselt läbi rääkima, mismoodi me Tartu ringkonna juhatusega jätkame," rääkis Kivest.

EKRE Tartu ringkonna juhatus koguneb õhtul kell 17.30 ja kella 19 paiku peaks juhatus ka ühise seisukoha kujundama, mis võib olla ka üheskoos erakonnast välja astumine, sest Kivesti sõnul on Kuusik ja Valge väljendanud samu seisukohti, mis Tartu ringkonna juhatus.

Kivesti sõnul on EKRE tänane stiil olnud põhjuseks, mis on peletanud osa valijaid erakonna juurest minema.

"Küsimus on ikkagi selles stiilis, kuidas me oma vaateid inimesteni toome. Meie hinnangud ja meie vaated jäävad paraku inimeste eest varju, sest meie suhtlus- ja käitumisstiil paraku omab esimest kohta inimeste hulgas. Me kuuleme seda (etteheiteid - toim) liiga palju tänavalt, mis ei tähenda loomulikult, et me tahaksime kuidagi konformeeruda. /.../ Meil on õige maailmavaade, aga selle välja ütlemine... Ma näen, kuidas see ei jõua inimesteni, sest kogu see meelsus ja tonaalsus on selline, mis siiski ei võida inimeste usaldust."

Kivesti meelest peab erakonna sõnum muutuma selliseks, et see ei oleks ainult olla kõige vastu.

"Ja et me ei solva ajakirjanikke, ametnikke, kohtunikke. Kõiki neid, kes tegelikult peavad tegema seadustest tulenevalt oma tööd. Seadused neile tööks on ju andnud ikkagi riigikogu. Siin ma näen ise ka, kuidas me alusetult ründame seda ühiskonna osa, mis seda tegelikult ei vääri."

Kivest tunnistas ka, et kindlasti on nii erakonnas kui ka ühiskonnas inimesi, kes peavad lugu stiilist, mida erakonna juhid praegu viljelevad.

"Seepärast ma päris ei usu, et see erakond laiali läheb, aga ta ikkagi kaotab oma valijaid. Mina esindan lihtsalt seda osa, kes sooviks saada natukene... ütleme, et mitte kaotada omi vaateid, vaid liikuda inimestele mõistetava eneseväljenduse suunas," sõnas Merle Kivest.