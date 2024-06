Eesti rahvaarvu prognoos aastaks 2085 on 1,2 miljonit inimest

Prognoosi järgi on meeste oodatav eluiga 2085. aastaks 85,3 ja naistel 90,9 aastat. Loomulik iive jääb negatiivseks.

Rahvastikuprognoosi koostamist nõustasid Eesti rahvastikuteadlased Tiit Tammaru (Tartu Ülikool), Allan Puur (Tallinna Ülikool), Alis Tammur (sotsiaalministeerium) ja Ene-Margit Tiit (statistikaamet).

Statistikaameti andmetel elas Eestis 2024. aasta alguse seisuga 1 374 687 inimest. 2023. aastal sündis 10 949 inimest ja suri 16 002, seega oli sündide arv ajalooliselt madal ja loomulik iive miinuses, kuid rahvaarv kasvas tänu sisserändele.

Eestisse saabus 2023. aastal 26 399 inimest, välja rändas 12 543.

Mullu sündis 10 949 last, mis on 697 võrra vähem kui aasta varem. See markeerib uut madalaimat sündide arvu Eesti rahvastikustatistika ajaloos. Vähem sündis nii esimesi, teisi kui ka kolmandaid lapsi. Esimesed lapsed moodustasid kõikidest sündidest 40 protsenti, teised lapsed 34 protsenti ja kolmandad lapsed 18 protsenti.

Sünnitajate keskmine vanus oli mullu 31 aastat, esmasünnitajate puhul 29.