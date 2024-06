Sõja 843 päev: Putini sõnul on Ukrainas võitlemas ligi 700 000 Vene sõjaväelast

Vene režiimi juht Vladimir Putin väitis reedel televisioonis, et Ukrainas on võitlemas ligi 700 000 Vene sõjaväelast. Ukraina brigaad teatas, et hävitas Vene tankikompanii. Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 1090 sõdurit. EL-i volinik: Euroopa Liit saavutab Venemaaga sama laskemoona tootmisvõimekuse.