ÜRO tervitas Iisraeli pause Gaza lahingutes

Iisraeli relvajõud teatasid pühapäeval, et hakkavad tegema iga päev valgel ajal Gaza sektori lõunaosas taktikalisi pause sõjategevuses, et hõlbustada abi kohaletoimetamist.

"Humanitaareesmärgil kohalik taktikaline paus sõjategevuses leiab edasiste teadeteni aset iga päev kella 8.00-19.00 maanteel, mis viib Kerem Shalomi piiripunktist Salah al-Dini maanteeni ja sealt põhja," seisab armee avalduses.

"Me tervitame seda teadet," ütles ÜRO abiagentuuri pressiesindaja Jens Lærke AFP-le.

"Me loodame, et see viib Iisraeli edasiste konkreetsete meetmeteni lahendamaks pikaajalised probleemid, mis takistavad Gazale arvestatava humanitaarabi andmist," lisas Lærke.

Inimõigusorganisatsioonid on varem hoiatanud, et piiramisrõngas alal on suur puudus toidust ja muust hädavajalikust. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on Gazas alatoitluses üle 8000 alla viieaastase lapse.

Rahvusvahelised vahendajad on püüdnud mõjutada Iisraeli ja Hamasi USA presidendi Joe Bideni esitatud relvarahuleppega nõustuma, et vahetada pantvange ja vange ning parandada abisaadetiste juurdepääsu Gaza sektorile, kuid viimastel päevadel on protsess taas seiskunud.