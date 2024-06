FT: Venemaast sai mais USA asemel Euroopa suurim gaasiga varustaja

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Venemaast sai mais USA asemel Euroopa suurim gaasiga varustaja.

Kuigi viimase kahe aasta jooksul on Euroopa üritanud oma sõltuvust Vene gaasist vähendada, siis mais ületas Vene import USA gaasiimporti. Financial Times kirjutab, et kuigi muutuse põhjustasid ühekordsed tegurid, toob see muutus siiski välja, et Euroopa on endiselt hädas Vene gaasist vabanemisega.

"On rabav näha, et Vene gaasi ja veeldatud maagaasi turuosa on Euroopas veidi suurem pärast kõike seda, mida oleme läbi elanud, ja pärast neid kõiki jõupingutusi, mis on tehtud," ütles konsultatsioonifirma ICIS analüütik Tom Marzec-Manser.

Venemaa alustas 2022. aasta veebruaris täiemahulist sõjalist tegevust Ukrainas ning seejärel vähendas Moskva gaasitarneid Euroopasse. Euroopa suurendas seejärel veeldatud maagaasi importi. Selle peamiseks tarnijaks on USA.

Alates 2023. aastast on USA andnud ligi viiendiku Euroopa gaasitarnetest. Kuid eelmisel kuul moodustasid Vene gaasi- ja veeldatud maagaasi saadetised 15 protsenti EL-i, Suurbritannia, Šveitsi ning Balkani riikide tarnetest. USA turuosa oli 14 protsenti, mis on madalaim tase alates 2022. aasta augustist, selgub ICIS-e andmetest.

Mai gaasiimporti mõjutasid ühekordsed tegurid, USA suur LNG terminal jäi seisma, samal ajal tarnis Venemaa Türgi kaudu rohkem gaasi. Ka nõudlus gaasi järele jäi Euroopas nõrgaks, gaasihoidlate tase on peaaegu rekordkõrgustel.

Marzec-Manser ütles, et tõenäoliselt saab USA-st lähiajal taas suurim Euroopa gaasiga varustaja. Suvel saab Venemaa kasutada oma Põhjamere kaubateed ning suurendab tarneid Aasiasse. Samal ajal suurendavad USA firmad taas tootmist.

Sel aastal saab läbi ka Venemaa ja Ukraina vaheline leping Vene gaasitransiidiks läbi Ukraina.