Zelenski: Ukraina valmistub Aserbaidžaani gaasi EL-i vahendama

"Praegu kaalutakse alternatiivseid samme, kuidas saaksime kasutada torujuhet teise gaasitarnijaga, teise riigiga," ütles Zelenski Bloomberg TV-le.

Ta teatas, et Ukraina ei soovi Venemaaga sõlmitud gaasilepingut pikendada.

"Me ei taha, et nad siin raha teeniksid," rõhutas riigipea.

Zelenski täpsustas, et praegu tegelevad valitsuse liikmed Aserbaidžaani gaasi EL-i edastamise võimalikkuse küsimusega, viidates, et kokkulepe Venemaa gaasi asendamiseks Aserbaidžaani tarnetega on üks praegu arutlusel olevatest ettepanekutest.

Venemaa asepeaminister Aleksandr Novak ütles TASS-i andmetel, et Venemaa on valmis jätkama Ukraina kaudu gaasitarneid Euroopasse pärast praeguse lepingu lõppemist selle aasta lõpus. Tulevane gaasitransiit sõltub sellest, kas Ukraina tahab tehinguga jätkata või mitte, lisas ta.

Ukraina peaminister Denõss Šmõhal ütles tänavu märtsis, et Ukraina on Euroopa Liidu riikide initsiatiivil valmis pikendama Vene gaasi transiiti läbi oma territooriumi, kuid ei kavatse ise pikendada olemasolevat lepingut ega sõlmida uut Vene gaasiettevõttega Gazprom.

Ajaleht Financial Times kirjutas juunis, et kuigi viimase kahe aasta jooksul on Euroopa üritanud oma sõltuvust Vene gaasist vähendada, siis maikuus ületas Venemaa gaasi import USA oma. Financial Times kirjutas, et kuigi muutuse põhjustasid ühekordsed tegurid, toob see siiski välja, et Euroopa on endiselt hädas Vene gaasist vabanemisega.