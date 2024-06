Statistika: alla 30-aastaseid abiellub üha vähem

Abielude hulk mullu Eestis vähenes: sõlmiti 6504 liitu, mis on võrreldes 2022. aastaga ligi 700 paari võrra vähem. Palju kõneainet tekitanud geiabiellu on sel aastal astunud 93 paari.

Statistikaameti äsja avaldatud andmetest selgub, et Eesti inimestele meeldib abielluda suvel: mullu suvekuudel sõlmiti 41 kõikidest abieludest. Seejuures oli kõige populaarsem päev abiellumiseks reede, 7. juuli.

Kokku abiellus 2023. aastal 6504 paari. Seda on 696 võrra vähem kui aastal 2022. Keskmine vanus esmaabiellumisel on sarnane varasemale trendile – esimest korda abielluv mees oli keskmiselt 33,7-aastane ja naine 31,4-aastane.

Alla 30-aastaste abiellujate osakaal väheneb. Kui 1993. aastal olid 60 protsenti abiellujatest alla 30-aastased, siis 2023. aastal oli alla 30-aastane iga neljas (24 protsenti) abielluv mees ja iga kolmas (34,5 protsenti) abielluv naine.

Kõige rohkem abielusid sõlmiti reedel, 7. juulil, kui abiellus 104 paari.

1993. aastal oli abiellumise hetkel ühine laps vaid 16 protsendil paaridest. Praegu on abiellumise hetkel vähemalt üks ühine laps 30 protsendil paaridest.

Eestlasest naised (521) abiellusid muust rahvusest partneriga mõnevõrra rohkem kui eestlasest mehed (461).

70 protsendil sõlmitud abieludest (4563) oli üks osapooltest Eesti rahvusest.

Välismaal sõlmiti mullu 11 protsenti kõikidest abieludest (kokku 726). Pooltest välismaal sõlmitud abieludest oli vähemalt üks osapool Eesti kodanik.

Eesti kodanikud sõlmisid 2023. aastal omavahel välisriigis 41 abielu.

Eestlased abiellusid kõige rohkem teiste eestlastega (3401 abielu). Selliseid paare, kus vähemalt üks osapool oli vene rahvusest, oli 1949. Paare, kus üks osapool oli ukrainlane, oli 465.

Alates 1. jaanuarist 2024 on Eestis võimalik sõlmida abielu samasoolistel paaridel. Esialgsetel andmetel on aasta esimese viie kuuga samasooliste inimeste vahel abielusid sõlmitud kokku 93, neist 64 naistevahelised ja 29 meestevahelised.

Teist korda abiellutakse 40-ndates

2023. aastal lahutati kokku 2648 abielu. Lahutuste arv on olnud alla 3000 juba viiendat aastat järjest. Iga kolmas abielluja on juba varem abielus olnud.

Veidi üle poolte neist, kes abielluvad mitmendat korda, abielluvad partneriga, kelle jaoks on see samuti mitmes abielu.

Mitmendat korda abielluv mees on keskmiselt 45,2-aastane ja naine 41,5-aastane. 56 protsendil paaridest on lahutades ühised alaealised lapsed.

Alla ühe aasta kestnud abielusid lahutati 89.

Keskmine abielu, mis lahutati 2023. aastal, kestis 11 aastat ja 11 kuud, kuid abielu kestuse mediaan oli 8 aastat.

Keskmist mõjutavad mõned väga pikad abielud: 50 või enam aastat kestnud abielusid lahutati kokku seitse. 2013. aastal sõlmiti kokku 5630 abielu. 2023. aasta lõpuks on neist lahutatud ligikaudu neljandik – 1395.