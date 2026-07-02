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Üha rohkem lapsi sünnib taas abielus vanematele

Eesti
Abielusõrmuste valik
Abielusõrmuste valik Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Kuigi sündimus püstitas Eestis 2025. aastal uue negatiivse rekordi: sündis vaid 9240 last, toob statistikaamet huvitava suundumusena välja, et viimastel aastatel on näha abielusündimuse osatähtsuse kasvu.

2025. aastal sündis abielus vanematele 47,7 protsenti lastest, 2010. aastal oli selle osakaal 40,9 protsenti, teatas statistikaamet.

Abielusündimuse osatähtsus vähenes alla 50 protsendi 1990. aastate keskel. Enne seda, 1970.–80. aastatel sündis enamik lapsi abielus vanemate perre.

"Ühelt poolt on loogiline, et sünnitamisvanuse nihkumisel vanemasse ikka on järjest rohkem inimesi, kes on selleks ajaks jõudnud abielluda," märkis statistikaameti rahvastiku- ja haridusstatistika teenusejuht Kadri Rootalu.

Näiteks 30. eluaastates emadel oli abielusündimuse osakaal mullu napilt üle 50 protsendi, alla 20-aastaste puhul aga 17 protsendi.

"Teisalt võib arvata, et ebastabiilses majandus- ja julgeolekukeskkonnas soovitakse enne laste saamist võimalikult suurt turvalisust ning abielu võib seda juriidilises mõttes ka pakkuda," arutles Rootalu.

Abielusündimuse osatähtsus Autor/allikas: Statistikaamet

Enamasti ei ole abielu enne lapse sündi siiski kestnud väga pikalt: 19 protsendil juhtudest oli abielu enne lapse sündi kestnud alla ühe aasta, 28 protsendil juhtudest üks kuni kaks aastat.

"Seejuures tuleb arvestada, et tegemist ei ole ainult esimeste laste sündidega. 2025. aastal sündis abielupaaridele 1671 esiklast ning on näha, et üha rohkem inimesi hakkab pere looma pärast mitut abieluaastat," täpsustas Rootalu.

Statistikaameti andmetel olid värsked emad mullu keskmiselt 31,2-aastased. Esmasünnitajate keskmine vanus oli 29,4 aastat ning see on aastaga kasvanud kuue kuu võrra. Samuti sündide statistikat analüüsiva Tervise Arengu Instituudi andmetel kerkis aga esmasünnitajate keskmine vanus mullu esimest korda 30 eluaastast kõrgemale, täpsemalt 30,1 aasta peale.

Kõige rohkem sünnitasid naised möödunud aastal 30. eluaastates: ligi kolmandik naistest oli lapse ilmale tulles 30–34-aastane. Veerand sünnitajatest oli vanuses 25–29 aastat, peaaegu sama palju oli ka 34–39-aastaselt sünnitanud naisi. 40-aastaseid ja vanemaid sünnitajaid oli 8 protsenti ning nende osakaal on aastate jooksul suurenenud (võrdluseks: 2000. aastal oli 40-aastaseid ja vanemaid sünnitajaid vaid kaks protsenti ning arvuliselt 2,7 korda vähem kui praegu).

Alla 16-aastaseid emasid on viimastel aastatel olnud vaid üksikuid, 2000. aastate alguses oli neid igal aastal mitukümmend.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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