Soome politsei: kaks järjestikust noarünnakut olid rassiliselt motiveeritud

Soome politsei teatas teisipäeval, et vähem kui nädala jooksul toimunud teine noarünnak Põhja-Soomes Oulu linnas asuvas kaubanduskeskuses tundub olevat rassiliselt motiveeritud. Soome juhtivad poliitikud on rünnakud hukka mõistnud.

Esmaspäeval vahistati 33-aastane Sebastian Lamsa, keda kahtlustatakse möödunud neljapäeval Valkea kaubanduskeskuses välismaise päritoluga 12-aastase lapse pussitamises ja raskelt haavamises. Lamsa on teadaolevalt paremäärmuslike vaadetega.

Politsei sõnul toimus teisipäeva õhtul samas kaubanduskeskuses sarnane rünnak välismaise päritoluga mehe vastu.

"Esialgsed andmed viitavad sellele, et teo motiiv on rassistlik," ütles Oulu politsei avalduses. "Samuti on viiteid, et pussitaja võis kopeerida eelmise nädala rünnakut."

Soome juhtivad poliitikud mõistsid rünnakud hukka. Soome president Alexander Stubb kirjeldas neid kui šokeerivaid.

"Soome ei tohi olla koht rassismile või rassistlikule vägivallale mitte ühelgi tasandil," kirjutas Stubb postituses.

Lamsa on tuntud kui endine aktiivne liige Põhjala Vastupanuliikumises (Nordic Resistance Movement, NRM), mis on paremäärmuslik organisatsioon. Soome keelas NRM-i tegevuse 2020. aastal ja USA välisministeerium nimetas selle reedel rahvusvaheliseks terroristlikuks rühmituseks.

Teine kahtlusalune, keda kahtlustatakse täiskasvanud ohvri pussitamises ülakehasse, on politsei andmetel teismeline ja üle 15 aasta vana, mis tähendab, et ta on Soome seaduste järgi kriminaalkorras vastutav.

Kaubanduskeskuse turvatöötajad sekkusid mõlema rünnaku puhul. Ohvrid jäid politsei sõnul ellu ja viidi haiglasse.

Lamsa, kes pärast 12-aastase pussitamist jälitas ka teist last, viibib Oulu ringkonnakohtu dokumentide kohaselt vahi all kahe mõrvakatse eest.

Ta on ka varem pussitamise eest süüdi mõistetud. 2013. aastal ründas ta noaga meest avalikus raamatukogus toimunud üritusel, kus tutvustati uut raamatut Soome paremäärmuslusest.