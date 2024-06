Saksamaa hangib 8,5 miljardi euro eest suurtükimoona

Düsseldorfis asuv tehnoloogiakontsern Rheinmetall teatas, et on saanud Bundeswehrilt (Saksamaa Liitvabariigi relvajõud) raamlepingu 155 mm suurtükimoona tarnimiseks väärtusega kuni 8,5 miljardit eurot. Leping allkirjastati 20. juunil 2024 Koblenzis, Bundeswehri varustuse, infotehnoloogia ja kasutajatoe föderaalse ameti presidendi Annette Lehnigk-Emdeni ja Rheinmetalli esindajate poolt.

Olemasolevat raamlepingut on oluliselt laiendatud. Tellimuse peamine eesmärk on täiendada Bundeswehri ja tema liitlaste varusid ning toetada Ukrainat tema kaitsekampaanias.

Tarned algavad 2025. aasta alguses. Peamine ostja on Saksamaa Liitvabariik, kes jagab osa varustusest Ukrainale. Lisaks osalevad tellimuses ka Hollandi, Eesti ja Taani partnerid.

Raamlepingust sõlmiti ka esimene tellimus, et tagada Alam-Saksimaale Unterluessi ehitatava uue tehase tootmisvõimsuse kohene kasutamine.

See tellimus sisaldab ka 155 mm kaliibriga mürskude tarnimist erinevates versioonides, mille brutotellimuse väärtus on umbes 880 miljonit eurot. Tarned algavad samuti 2025. aastal. Järgnevatel aastatel oodatakse ka suuremaid tellimusi.

"Meil on väga hea meel selle suure tellimuse üle, mis on meie ettevõtte viimase aja suurim. See suuremahuline raamleping kinnitab Rheinmetalli juhtivat rolli laskemoona tarnijana Saksamaal ja meie positsiooni maailma suurima suurtükimoonatootjana. Hindame kõrgelt suurt usaldust, mida see pikaajaline tellimus väljendab Saksamaa Liitvabariigi ja tema liitlaste julgeoleku tagamise osas," lausus Rheinmetall AG juhatuse esimees Armin Papperger.

Rheinmetall toodab Alam-Saksimaal Unterluessis suurtükimoona kõiki komponente – mürsku, sütikut, lõhkeainelaengut ja tõukelaengut, mis tulistamisel mürsu torust välja ajab. Tootmise teisel aastal saavutatakse plaanide kohaselt kohapeal aastane tootmisvõimsus kuni 100 000 mürsku, suurendades seda kuni 200 000 aastas.