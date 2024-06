Keskkriminaalpolitsei juht Oskar Gross lahkub ametist

Aasta aega keskkriminaalpolitseid juhtinud Oskar Gross andis mõned nädalad tagasi politsei- ja piirivalveameti juhile Egert Belitševile ja oma kolleegidele teada, et lahkub perekondlikel põhjustel ametist, kirjutas Delfi .

Varem keskkriminaalpolitsei (KKP) küberkuritegude uurimise meeskonda juhtinud Oskar Gross sai KKP juhiks ning politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori asetäitjaks möödunud aasta 2. mail.

Juba siis oli teada, et Grossi abikaasa, kes töötab julgeolekupoliitika valdkonnas, alustab sama aasta augustis tööd Belgias NATO juures. Grossil oli toona plaan minna abikaasaga kohe kaasa, kuid PPA juht Egert Belitšev jõudis talle enne teha pakkumise asuda KKP juhiks.

"Tuli ikkagi välja, et see elukorraldus, kus abikaasa on Brüsselis ja mina pojaga Eestis, ei toimi," tunnistas Gross Delfile.

Kuigi ametlikku lahkumisavaldust pole Gross PPA peadirektorile veel andnud, hoiatas ta nii Belitševi kui ka KKP inimesi oma otsusest ametist lahkuda juba mõned nädalad tagasi

Uut keskkriminaalpolitseijuhti ei ole veel leitud.