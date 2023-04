Keskkriminaalpolitsei juhiks saab Aivar Alavere asemel Oskar Gross

PPA peadirektori kohuseid täitva Egert Belitševi sõnul andis senine keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere aasta alguses teada, et lõpetab tänavu mai alguses politseikarjääri.

Belitševi sõnul oli ametikohale mitmeid väga häid kandidaate, kuid kuivõrd infotehnoloogia põimub kuritegude ja uurimistega järjest rohkem ja sügavamalt, oli Grossi sobivaim kandidaat, kuna tema tugevus on kübermaailma kui kaasaegse kuritegevuse keskkonna tundmine.

Gross liitus politsei- ja piirivalveametiga (PPA) 2015. aastal ning asus 2016. aasta jaanuarist juhtima keskkriminaalpolitsei küberkuritegude bürood. Enne politseiga liitumist töötas Gross Helsingi Ülikoolis (2010-2015) ja kaitses doktorikraadi 2016. aastal.

Pea kuus aastat keskkriminaalpolitseid juhtinud Alavere kõrvaldati täna vu märtsis PPA-s ajutiselt ametist peale seda, kui algas uurimine Eerik Heldna väidetava fiktiivlepingu asjus.

Alavere on üks politsei- ja piirivalveameti (PPA) tippjuhtidest, kes on seotud Heldna väidetava fiktiivlepinguga, on öelnud Belitšev. Lisaks Alaverele on seotud PPA juht Elmar Vaher, sisekontrollibüroo juht Priit Pärkna ja keskkriminaalpolitsei operatiivbüroo juht Toomas Lõhmus. Ka nemad on ametist uurimise ajaks kõrvaldatud.

Kaitsepolitsei esitas kelmuse kahtlustuse maksu- ja tolliameti tolliosakonna juhile Heldnale ning kelmusele kaasaaitamise kahtlustuse Vaherile. Kahtlustuse järgi vormistati Heldna tema soovil ja Vaheri osalusel 2019. aasta aprillis näiliselt teenistusse politsei- ja piirivalveametis ning viidi samal päeval tähtajaliselt üle kaitseväe struktuuriüksusesse, kus ta tegelikkuses töötas juba aasta aega. Nii Vaher kui ka Heldna on oma otsest süüd eitanud.