Iisrael ei soovi EL-iga inimõiguste küsimusi arutada enne Ungari eesistumist

Iisrael keeldus Euroopa Liidu kõrge välisesindaja kutsest osaleda erakorralisel tippkohtumisel, et arutada Iisraeli vastavust kahepoolsele lepingule, mis käsitleb inimõiguste tegamise kohustusi. Riik soovib korraldada regulaarse tippkohtumise pärast seda, kui Ungari võtab üle EL-i Nõukogu eesistumise.

Iisrael soovib korraldada regulaarse tippkohtumise kõrgete poliitiliste tegelastega aasta teisel poolel, kui Ungari - üks Iisraeli häälekamaid toetajaid Euroopa Liidus - juhib EL-i riikidevahelisi läbirääkimisi.

Iisraeli valitsus saatis neljapäeval oma ametliku vastuse Euroopa Liidu kõrgele esindajale Josep Borrellile, kes oli kutsunud seda erakorralisele kohtumisele EL-i ja Iisraeli assotsiatsiooninõukogus, teatas Iisraeli esindus Euroopa Liidus Politicole.

Euroopa Komisjon kinnitas kirja kättesaamist ja teatas Politicole, et EL-i välisministrid arutavad Iisraeli reaktsiooni oma järgmisel kohtumisel esmaspäeval.

EL-i ministrid otsustasid eelmisel kuul korraldada assotsiatsiooninõukogu koosoleku Iisraeliga, et arutada selle vastavust inimõiguste kohustustele EL-i ja Iisraeli assotsiatsioonilepingu raames. Silmas peetakse Iisraeli sõjaliste operatsioonide halvenevat humanitaarolukorda Gazas. Leping on muidu suuresti kaubandusleping.

"Meil on hea meel korraldada assotsiatsiooninõukogu. Mitte erakorraline assotsiatsiooninõukogu, vaid regulaarne assotsiatsiooninõukogu, kus arutame kõiki kahepoolseid EL-i ja Iisraeli suhteid, sealhulgas kaubandust, haridust ja kultuuri. Samuti inimõigustega seotud teemasid ja sõda," ütles Iisraeli esindaja suulises avalduses Politicole.

"Me ei nõustu mingil juhul erakorralise assotsiatsiooninõukoguga, ükskõik kuidas kõrge esindaja seda nimetab," ütles esindaja. "Me ei saa kasutada assotsiatsiooninõukogu poliitilise hoovana."

Mõned EL-i riigid, sealhulgas Belgia, kes hoiab EL-i eesistumist kuu lõpuni, soovivad lepingut uuesti avada ja avaldada Iisraelile survet kaubandussanktsioonidega. Belgia on ka varem pingutanud selle nimel, et kohtumine korraldataks tema eesistumise ajal.

Kuid selle nädala alguses teatas Iisraeli välisminister Israel Katz pärast kohtumist oma Ungari kolleegi Peter Szijjartoga, et Iisrael nõustub korraldama regulaarse tippkohtumise eelseisva Ungari EL-i eesistumise ajal. "Kohtumine oleks Iisraeli staatuse parandamiseks EL-is koos Ungari ja teiste EL-i sõbralike riikidega," lausus ta.

Budapest on olnud üks Iisraeli suurimaid liitlasi EL-is. Ungari laienemisvolinik Oliver Varhelyi sattus eelmisel kuul meediatähelepanu alla, kui kohtus peaminister Benjamin Netanyahu ja kaitseminister Yoav Gallantiga. Rahvusvaheline Kriminaalkohus on nõudnud, et nende meeste suhtes väljastataks sõjakuritegude süüdistuse tõttu vahistamismäärus.

Assotsiatsiooninõukogud toimuvad tavaliselt kord aastas. Iisraeliga kohtumine taastati 2022. aastal pärast ligi kümneaastast pausi.

Pärast Iisraeli massiivset sõjalist vastust 7. oktoobri Hamasi rünnakutele on mõned EL-i riigid kutsunud üles Iisraelile kaubanduslike vahenditega survet avaldama. Kasvavate teadete keskel Iisraeli asunike vägivallast palestiinlaste vastu okupeeritud territooriumidel tegi Belgia eelmisel kuul ettepaneku keelata nende territooriumide toodete import. Riigi arenguminister on kutsunud üles kehtestama Euroopa relvaembargo Iisraelile.

Teised riigid, nagu Saksamaa, Austria ja Soome, on siiski võtnud ettevaatlikuma hoiaku, hoiatades selliste meetmete vastu.