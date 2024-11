Euroopa Parlament andis ungarlasest volinikukandidaadile lisaülesande

Euroopa Parlamendi keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse (ENVI) komisjon ning põllumajanduskomisjon (AGRI) pidasid kolmapäeva õhtul kolmetunnise ühiskuulamise, millel küsisid Varhelyi seisukohti tema valdkonna teemade kohta nagu naiste õigused, konkurentsivõime, loomade heaolu, aga ka Ungarit puudutavatel teemadel nagu Varhelyi sidemed peaminister Viktor Orbaniga.

Kuulamise järel ei andnud komisjoni liikmed ungarlasele kohest heakskiitu, vaid vastutavate komisjonide koordinaatorid otsustasid selle asemel esitada talle teise vooru kirjalikke küsimusi, kirjutas väljaanne Politico. Teatavasti peab iga volinikukandidaat juba enne kuulamist tema valdkonna komisjonis vastama talle juba ette saadetud kirjalikele küsimustele.

"Märgime, et härra Várhelyi antud vastused ei vastanud Renew Europe'i ootustele ja seetõttu peame tõdema, et me ei saa tema kandidatuuri praeguses etapis toetada," teatas liberaalide saadikurühm Renew kohtumisele järel avaldatud pressiteates.

ENVI koordinaator, Euroopa Parlamendi roheliste fraktsiooni liige Sara Matthieu lisas oma teates: "Volinikukandidaat Olivér Várhelyi ei veennud meid."

Ungari kandidaadi poolt hääletasid ainult paremäärmuslikud fraktsioonid ning Euroopa Konservatiivide ja Reformistide (ECR) saadikurühma liikmed. Rohelised, Renew ning sotsialistid ja demokraadid (S&D) soovisid, et Várhelyi läbiks teise kuulamisvooru, samas kui Euroopa Rahvapartei (EPP) nõudis teist kirjalike küsimuste vooru. Viimase variandiga leppisid lõpuks kõik fraktsioonid, ütlesid kolm parlamendiametnikku Politicole.

Várhelyil, kes töötas Ursula von der Leyeni eelmises komisjoni koosseisus laienemisvolinikuna, on parlamendiliikmete esitatud viiele küsimusele vastamiseks aega esmaspäevani.

Pärast seda korraldavad koordinaatorid ehk kõigi fraktsioonide esindajad komisjonis teise hindamiskoosoleku, kus voliniku heakskiitmiseks on vaja kahekolmandikulist häälteenamust. Kui seda ei saavutata, läheb Varhelyi kandidatuur komisjoni täiskoosseisu hääletusele, kus ta vajab rohelise tule saamiseks lihthäälteenamust.

Samas märkis Politico, et Várhelyi raskused olid prognoositavad ja mitmed parlamendiliikmed on öelnud, et tal on vähe võimalusi kahekolmandikulise enamuse saavutamiseks koordinaatorite hääletusel.

Ungarlase olukorra muudavad keerulisemaks tema lojaalsus peaminister Orbánile ja korduvad varasemad konflikti Euroopa Parlamendi liikmetega – ta nimetas neid eelmisel aastal toimunud intsidendis "idiootideks".

Seadusandjad on nüüd viidanud tema vähesele kogemusele tervishoiupoliitika valdkonnas.

Kolmapäevasel kuulamisel pidi Várhelyi vastama mitmele kriitilisele küsimusele tema vaadete kohta naiste õiguste ja abordi suhtes. Varhelyi ütles korduvalt, et on naiste liitlane, kuid abort ei kuulu Euroopa Liidu pädevusse, mis pälvis mõne saadiku kriitika.

"Olen sügavalt mures kuuldes potentsiaalset tervisevolinikku ütlemas, et abort ei ole meditsiiniline küsimus," ütles roheliste parlamendiliige Matthieu. "Paistab, et ta ei teadnud või teda see ei häiri, et lugematu arv naisi sureb seetõttu, et neil ei ole juurdepääsu reproduktiiv- ja seksuaaltervise teenustele."

Vahetult enne kuulamist kohtus komisjoni president von der Leyen sotsialistide ja demokraatide saadikurühma esimehe Iratxe Garcíaga, paremtsentristliku Euroopa Rahvapartei (EPP) juhi Manfred Weberiga ja Renew Europe juhi Valérie Hayeriga, ütles üks EL-i ametnik Politicole. Tema sõnul olevat kohtumise eesmärk olnud saada ülevaade käimasolevatest kuulamistest.

Enne istungit esitas Renew saadikurühm idee võtta Várhelyilt tervishoiuvoliniku volitused ja jätta talle ainult loomade heaolu valdkond. Seda ideed siiski koosolekul arutusele ei võetud.

Parlamendiliikmed peaksid von der Leyenile saadetavas hindamiskirjas nõudma volituste muutmist, kui nad on hinnanud Várhelyi vastuseid lisaküsimustele ja teinud lõpliku otsuse tema kandidatuuri kohta, märkis Politico.

Varhelyi pidi vastama täiendavatele küsimustele ka viis aastat tagasi Euroopa Parlamendis toimunud Euroopa Komisjoni koosseisu kinnitamisprotsessi ajal.