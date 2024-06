Galerii: võidupüha algas Eesti lipu heiskamisega Narva linnuses

Kell 11 algab paraad. President Alar Karis annab paraadil kaitseliitlastele ja naiskodukaitsjatele üle võidutule, mille nad viivad edasi oma kodumaakondadesse.

Kaitseliidu küberkaitseüksus viib võidutule küberruumi, et seda oleks võimalik jälgida üle maailma.

Paraadi peakorraldaja ülemveebel Andri Harkmanni sõnul on tänavune paraad meeldetuletus kõigile Eesti inimestele, et Narva on Eesti linn. Ta toonitas ka, et Kaitseliit seob kogu ühiskonda.

Võidupüha tähistatakse ka mitmel pool mujal. Tartus asetatakse pärjad Vabadussõjas langenute mälestusmärkide juurde ja Julius Kuperjanovi hauale, kell 11 algab Alatskivil Tartumaa maakaitsepäev.

Harju Maakaitsepäev toimub Paldiskis. Padisel taasavatakse Eesti vabaduse eest langenute mälestustahvel. Seejärel algab maakaitsepäev Paldiski keskväljakul.

Järva maakaitsepäeva põhisündmused on Roosna-Allikul, kus saab tutvuda Kaitseliidu tegevuse ja tehnikaga.