Narva piiripunktis on taas pikk järjekord, ent piiriületus sujub

Esmaspäeval peale nädalavahetust uuesti avatud Narva piiripunktis on taas järjekorras sajad inimesed, kes ootavad pääsu Venemaale. Politsei- ja piirivalveameti operatiivjuht Ivo Utsar ütles, et sellest hoolimata piiriületus praegu sujub.

"Narvas oli hommikuse seisuga kuskil 600 inimest ootejärjekorras. See eeldab siis kuskil kahetunnist ootust ennem kui saab piiri ületada," ütles Utsar ERR-ile.

Siiski märkis Utsar, et hommikuse info põhjal võib öelda, et piiriületus sujub. Pikk järjekord tekkis piirile tema sõnul seetõttu, et sinna tuli korraga kolm bussitäit inimesi.

Koidula piiripunktis Utsari sõnul jalakäijate piiriületusjärjekorda ei ole, sõidukite ootejärjekord ei ole pikenenud ja varasemalt broneeritud veoautode ootejärjekord on pisut pikenenud.

Luhamaa piiripunktis samuti jalakäijate piiriületusjärjekorda ei ole, aga broneeritud sõidukitele on ootejärjekord pikenenud.

Ta lisas et Eesti piirivalve töötab tavapärases rutiinis ja jälgib olukorda jooksvalt. Piiripunkt Narvas on avatud kella seitsmest hommikul kuni 23-ni hilisõhtul.

Keskpäeval ütles Utsar, et seoses sellega, et reisibussid toovad inimesi järjest piirile juurde, on järjekord kasvanud 700 inimeseni.

Utsar lisas veel, et PPA ei soovita Venemaale minna ja vajadusel on PPA valmis sulgema kõik piiripunktid.