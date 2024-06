Sõja 853. päev: Ukrainasse jõudis Tšehhi algatuse esimene laskemoonasaadetis

Oluline teisipäeval, 25. juulil kell 22.00:

- Belgorodis ja Belgorodi piirkonnas kõlasid valjud plahvatused;

- Hispaania saatis Ukrainale teise partii Patrioti rakette;

- Ukrainasse jõudis Tšehhi algatuse esimene laskemoonasaadetis;

- Venemaa ja Ukraina teatasid 90 sõjavangi vahetamisest.

Hispaania saatis Ukrainale teise partii Patrioti rakette

Ukrainasse saabus reedel teine partii Hispaania saadetud kaugmaa õhutõrjesüsteemi Patriot rakette, teatas Hispaania väljaanne El Mundo valitsusallikatele viidates.

Lisaks Patriotile kätkeb tarne teist partiid tanke Leopard, mitmesugust laskemoona, sealhulgas 155 mm suurtükimürske, droonitõrjesüsteeme, elektrooptilisi seire- ja jälgimissüsteeme ning kaugsuurtükitorne.

Väljaanne meenutas, et Patriot rakettide saatmisest teatas kaitseminister Margarita Robles 25. mail Ukraina kaitse kontaktrühma ministrite kohtumisel, millest võttis osa ka tema ametivend Rustem Umerov.

Kaks päeva pärast Roblesi avaldust liitlastele kirjutasid peaminister Pedro Sánchez ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski Madridis alla julgeolekuleppele.

Venemaa ja Ukraina teatasid 90 sõjavangi vahetamisest

Venemaa teatas teisipäeval, et on Araabia Ühendemiraatide vahendatud lepingu raames vahetanud Ukrainaga 90 vangistuses olnud sõdurit.

Kaitseministeeriumi teatel lennutati Vene sõdurid Moskvasse, kus nad läbivad arstliku kontrolli.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas, et 90 Ukraina sõdurit vabastati Venemaa poolt ning et Araabia Ühendemiraadid olid vahendajaks.

Presidendi personaliülem Andri Jermaki sõnul oli naasnute hulgas Azovstali tehaseala kaitsnud sõdureid.

Ukrainasse jõudis Tšehhi algatuse esimene laskemoonasaadetis

Ukrainasse jõudis esimene saadetis laskemoona, mis osteti Tšehhi algatuse raames väljapoolt Euroopat, teatas teisipäeval Tšehhi peaminister.

"Esimene laskemoonasaadetis meie algatuse raames saabus mõni aeg tagasi Ukrainasse. Teeme seda, mida vaja," ütles Petr Fiala suhtlusvplatvormil X.

Samas ei täpsustanud Fiala, kui palju laskemoona Ukrainale tarniti.

Mai lõpus teatas Fiala, et Kiievi abistamise Tšehhi algatuse raames plaaniti juunis Ukrainasse toimetada kümneid tuhandeid 155 mm kaliibriga suurtükimürske.

Eelnevalt teatas ta, et Tšehhi on juba sõlminud lepingud 180 000 suurtükimürsu tarnimiseks Ukrainale.

Belgorodis ja Belgorodi piirkonnas kõlasid valjud plahvatused

Piirkonna kuberner Vjatšeslav Gladkov teatas ulatuslikust droonirünnakust. "Esialgse teabe kohaselt sai vigastada üks tsiviilisik. Kiirabibrigaad toimetab naise peapõrutuse ja parema käe murruga linna haiglasse nr 2," kirjutas ta oma Telegrami kanalis, vahendas Unian.

Teated õhurünnakutest Belgorodi oblasti vastu, mis piirneb Ukraina Sumõ, Harkivi ja Luhanski oblastitega, on viimastel kuudel muutunud tavaliseks.

Internetis avaldatud videotes on kuulda valjusid plahvatusi. Ühes videos on näha drooni kokkupõrget korterelamuga. Gladkov kirjutab, et mitmes majas on aknad purunenud, ühes majas on kahjustatud katus ja fassaad. Samuti on kahjustatud äriruumide fassaadid, autod ja gaasitorustik.

Venemaa kaitseministeerium teatas teisipäeval, et tema väed tulistasid alla 30 Ukraina drooni, mis suunati öösel Venemaa piirialadele.

"Õhutõrjesüsteemid hävitasid 29 drooni Belgorodi piirkonnas ja ühe Voronežis," väitis ministeerium Telegramis.

Gladkov teatas teisipäeva hommikul ühest hukkunust.

Rünnak leidis Gladkovi kinnitusel aset Belovskoje külas. "Eakas naine suri oma kodus saadud otsetabamuse tagajärjel," kirjutas kuberner Telegramis.

Gladkov lisas, et viimase ööpäeva jooksul on Belgorodi oblastis Ukraina rünnakutes viga saanud 15 inimest, neist neli ööl vastu teisipäeva.

Gladkovi sõnul süttis Šebekino linnas administratiivhoone, mis põles maani maha.

Regiooni teistes osades sai kahjustada veel neli kortermaja, kaheksa kodu ja kaks sõidukit.

Kyiv Independent ei suutnud Gladkovi väiteid kinnitada ja Ukraina sõjavägi pole väidetava rünnaku kohta veel kommentaare andnud.

Venemaa kaitseministeerium teatas, et Belgorodi oblasti kohal on peetud kinni 29 drooni ja üks droon naabruses asuvas Voroneži oblastis.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1180 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 536 840 (võrdlus eelmise päevaga +1180);

- tankid 8035 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 15 431 (+18);

- suurtükisüsteemid 14 281 (+35);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1108 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 863 (+0);

- lennukid 359 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 11 413 (+31);

- tiibraketid 2324 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 19 362 (+58);

- laevad / paadid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2403 (+6).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.